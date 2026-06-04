Urtasun insiste en agotar la legislatura pero cree que el PSOE "tiene trabajo por hacer"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Isa Saiz - Europa Press

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha insistido este jueves en que el Gobierno agote la legislatura pero cree que, aunque afirme que hay una operación por parte de sectores reaccionarios de hacer caer al Ejecutivo, el PSOE "tiene trabajo por hacer" en relación a los casos de presunta corrupción sobre miembros y exmiembros del partido.

"Debemos gobernar hasta el final, pero debemos afrontar reformas pendientes también en términos de lucha contra la corrupción, debemos afrontar la vivienda, debemos hacer muchas cosas. Esto es lo que le estamos diciendo a Pedro Sánchez nosotros estos días", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Urtasun ha expresado que hay sectores reaccionarios que en la legislatura "han intentado todo" para hacer caer el Gobierno pero que hay elementos preocupantes en las investigaciones alrededor del PSOE, y lo ha ejemplificado en el caso 'Leire Díez' o en el auto por presunto tráfico de influencias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hay reformas que hacer, hay decisiones que tomar y todavía no las han tomado y deben hacerlo", ha zanjado.

Preguntado por si será el candidato de Sumar para las próximas elecciones, ha asegurado que tiene "claro" que estará en la campaña y en la batalla para reeditar el Gobierno progresista, aunque ha matizado que el proyecto no va de nombres.

PINTURAS DE SIJENA Y PRIMAVERA SOUND

Sobre el traslado de las pinturas murales del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al Monasterio de Sijena (Huesca), Urtasun ha manifestado que la sentencia es una "vergüenza" y que en cuestiones patrimoniales se debería de hacer caso a los técnicos, pero que el caso está judicializado y no depende de él

Respecto al Primavera Sound, que arrancó este miércoles y se alarga hasta este domingo en Barcelona, ha afirmado que el festival es el "mejor del mundo" en cuanto a su programación y que, más allá de su impacto económico, culturalmente es una joya a cuidar.

Ha explicado que desde el 2004 que no se ha perdido "ni una edición" del festival.