Urtasun insta a Illa y Collboni a sumarse a su petición de trasladar la comisaría de Via Laietana

(2i-d) La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la celebración del acto político y cultural en conmemoración del 90º aniversario de la fundación del Partit Socialista Unificat de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a sumarse a su petición para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordene el traslado de la comisaría de Policía Nacional de Via Laietana de Barcelona, para que el edificio se destine únicamente a un espacio de memoria antifranquista.

Así se ha pronunciado este viernes en el acto por el 90 aniversario del PSUC, junto con la alcaldesa de El Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou; la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, que se ha celebrado en la sede del sindicato en Barcelona.

El Gobierno ha declarado este viernes la Jefatura de Via Laietana de Barcelona como Lugar de Memoria Democrática, pero el ministro de Cultura ha sostenido que esta decisión ha sido un primer paso, pero considera que tiene un "defecto de forma que no es de recibo".

Urtasun ha insistido en que el edificio sea dedicado exclusivamente a los militantes antifranquistas que fueron torturados en ese mismo edificio durante la dictadura, y ha emplazado a todas las instituciones catalanas a pedir conjuntamente que se traslade la comisaría.

EL LEGADO DEL PSUC

Durante el acto, el ministro ha asegurado que una de las grandes lecciones del PSUC es la de "no anteponer las siglas a los intereses de la sociedad" y entender el partido como un instrumento para cambiar la sociedad, tras lo que ha reivindicado la voluntad unitaria y la generosidad como seña de identidad del PSUC.

También ha sostenido que del PSUC ha podido extraer la cultura de gobierno: "No nacimos para ser marginales ni tener la verdad en un rinconcito" de la sociedad, tras lo que ha añadido que a los militantes del PSUC les habría gustado que se celebrase su 90 aniversario luchando para frenar para que la ola reaccionaria no llegue a España y se revalide el Gobierno de coalición.

LÓPEZ Y BOU

Por su parte, Belén López ha llamado a las izquierdas a poner en práctica los ideales que compartían el PSUC y CC.OO.: "Es lo de siempre, una apuesta por organizaciones colectivas y alianzas amplias", tras lo que ha llamado a las izquierdas a organizarse de forma sólida, previsible y coordinable.

"Debemos desterrar la fragmentación y la pureza irrelevante", ha sostenido la líder sindical, que ha llamado a construir amplias mayorías desde una organización fuerte, estable y arraigada, y también ha reivindicado la doble militancia en sindicato y partido.

La alcaldesa de El Prat de Llobregat ha hecho un repaso de iniciativas puestas en marcha desde los primeros ayuntamientos catalanes gobernados por el PSUC, y ha destacado que los concejales del PSUC, Iniciativa y Comuns "siempre han sido respetados por su compromiso, rigor y honestidad, y eso no lo puede decir todo el mundo".

Bou también ha llamado a la "unidad de acción", y ha llamado a preservar la cultura política del PSUC de saber aglutinara la izquierda, tras lo que ha señalado que hace falta una organización que ordene las ideas y ayude a mostrarlas al público, y que también ofrezca espacios de confianza a los militantes.

También han intervenido en el acto la exdirigente del PSUC y exdiputada en el Congreso Eulalia Vintro, y el activista climático Xan López.