Urtasun liderará la campaña del Front Ampli en Catalunya y Colau acudirá al menos 3 días

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de la lista por los Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, asumirá el protagonismo de la campaña en Catalunya, mientras que la número 1 y candidata a la Presidencia, Ada Colau, estará al menos tres días en el territorio catalán.

Según fuentes del partido, Urtasun participará en todos los debates electorales como figura visible del Frente Amplio en Catalunya y Colau ejercerá de imagen del partido a nivel nacional, y recalará en diversas capitales de provincia a lo largo de la campaña.

TRES EJES DE CAMPAÑA

De este modo, Comuns-Front Ampli esperan revalidar los 7 escaños que consiguieron las pasadas elecciones generales en Catalunya, apelando a los logros conseguidos desde el Gobierno de coalición, que aseguran que defenderán.

En este sentido, destacan tres ejes centrales de la campaña: la vivienda, el coste de la vida y los salarios, y utilizarán el mismo lema que el Frente Amplio emplea a nivel nacional, pero traducido al catalán, 'Un vot com una casa'.

ADA COLAU

Aunque la exalcaldesa de Barcelona recorrerá diversos puntos de España durante la campaña, estará en Catalunya hasta en 4 ocasiones hasta la fecha de las elecciones, 3 de ellas en campaña.

En concreto, Colau pasará este miércoles, día de la huelga general, en Catalunya, y no volverá a territorio catalán hasta el día 20 de noviembre, cuando visitará la provincia de Tarragona, por lo que no estará en Barcelona para el inicio de la campaña el jueves.

Colau sí estará en la capital catalana para el acto central del Frente Amplio, junto a Urtasun y el cabeza de lista por Madrid, Ernesto Delgado, y participará en la manifestación en Barcelona del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre.

Front Ampli cerrará la campaña catalana en Cornellà de Llobregat (Barcelona) el jueves 26 de noviembre, ya que el cierre de la campaña electoral será en un acto centralizando en Madrid el viernes 27, en vísperas de la jornada de reflexión.

PRIMERA SEMANA

Front Ampli empezará la campaña este jueves con un acto en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y prevé visitar sus plazas fuertes, en las que consiguieron escaño en las pasadas elecciones, pasando por varias comarcas catalanas.

El viernes por la tarde, Urtasn visitará Montornès del Vallès (Barcelona) junto al candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, después de asistir al Consejo de Ministros extraordinario por la mañana.

A continuación, este sábado celebrarán una "gran jornada de movilización" que dará comienzo en Barcelona por la mañana y que continuará en la capital de Osona, Vic (Barcelona), por la tarde.

Finalmente, el domingo por la mañana realizarán un acto en Badalona (Barcelona), en el que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, acompañará a Urtasun y Albiach, y cerrarán los primeros 3 días de campaña en la provincia de Girona, concretamente en Figueres.