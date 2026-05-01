Urtasun llama a movilizarse para que la prórroga de alquileres sea permanente: "No pararemos"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha llamado a la movilización para conseguir que la prórroga de los alquileres sea permanente, después de que decayese el miércoles el Decreto del Gobierno que lo recogía: "No pararemos y seguiremos trabajando para que esta prórroga siga en vigor".

En declaraciones este viernes antes de la manifestación por el 1 de Mayo en Barcelona, el ministro ha asegurado que "es válida" la prórroga para todo el que se haya acogido mientras el decreto estaba en vigor.

El ministro también ha exigido la liberación de un ciudadano español y uno brasileño, miembros de la Global Summud Flotilla, que han sido capturados por el ejército israelí cuando navegaban en aguas internacionales.

"Estamos a un secuestro", ha subrayado el ministro, que ha añadido que el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores están en contacto con las autoridades israelíes para exigir la liberación de estos dos activistas.

A Urtasun le ha acompañado el portavoz de los Comuns y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, que ha criticado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "haya fallado tanto en materia de vivienda, recortando a la mitad la inversión en vivienda pública".