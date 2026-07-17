Urtasun pide cumplir el calendario de cierre de las nucleares pese al informe del CSN de Almaraz

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación oficial del programa cultural España como país invitado de honor en la Bienal de São Paulo, a 17 de julio de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado este viernes cambiar el calendario de cierre de las centrales nucleares y ha asegurado que este "se debe cumplir en su totalidad", tras el informe favorable con condiciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la renovación hasta 2030 de la autorización de explotación de la central nuclear Almaraz (Cáceres).

"Es un compromiso del Gobierno, que además lo tenemos firmado en el acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar", ha dicho tras presentar el programa de España como invitada de honor en la Bienal del Libro de Sao Paulo (Brasil), recordando que el calendario implica que Almaraz 1 cierre en 2027 y Almaraz 2 en 2028.

Urtasun ha asegurado que incumplir el calendario de cierre de las nucleares tendría dos consecuencias negativas como son poner "en jaque el exitoso modelo energético" de despliegue de las renovables que tiene como objetivo alcanzar el 80% de producción renovable en 2030.

También ha dicho que sería negativo porque "en el futuro implicará tener que rescatarlas con dinero público y rescatar actividades privadas del oligopolio energético".

Por ello, Urtasun ha pedido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aegesen, que se debe mantener el calendario de cierre de las nucleares y que ello exige ser "firmes" en esta cuestión.

Ha subrayado que el informe del CSN dice que "técnicamente se puede alargar", pero ha subrayado que la decisión corresponde al Gobierno y que debe mantenerse firme en el despliegue de las renovables y el calendario de cierre de Almaraz.