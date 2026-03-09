Urtasun pide reabrir la investigación a Julio Iglesias: "Hay presuntamente un esquema de trata"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido este lunes que algun estamento judicial reabra la investigación a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales a dos exempleadas de sus mansiones en el Caribe, después que la Audiencia Nacional se haya declarado incompetente para juzgarlo: "Hay presuntamente un esquema de trata".

Ha tachado de terroríficos los testimonios de las extrabajadoras y de "absoluta barbaridad" que el cantante haya demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por acusar al cantante de supuestos abusos sexuales y de tener en una situación de esclavitud a las exempleadas, ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Preguntado por si el Gobierno retirará la Medalla de Bellas Artes que concedió a Julio Iglesias en 2010, ha expresado que "de momento" están esperando a que las investigaciones salgan adelante.