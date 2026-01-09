Urtasun reclama concretar en el modelo de financiación un suelo fiscal contra el 'dumping'

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en declaraciones a periodistas en la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado concretar en el nuevo modelo de financiación autonómica "un suelo fiscal que combata el 'dumping' mediante condiciones a los impuestos que graban la riqueza".

"No podemos volcar 21.000 millones de euros más al sistema de financiación autonómica y que esos recursos los utilicen algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, para eliminar impuestos a los más ricos", ha dicho en declaraciones a periodistas desde la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona.

Urtasun ha celebrado el acuerdo, que ve muy positivo para Catalunya y para todas las comunidades autónomas, y ha asegurado que "corrige la infrafinanciación crónica de la Generalitat".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)