IU rechaza el principio de ordinalidad como eje para repartir fondos en el nuevo modelo de financiación autonómico

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios en Sevilla. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas previstas para este año 2026, Antonio Maíllo, ha criticado este viernes que el líder del PP-A y presidente andaluz, Juanma Moreno, "haya estado gritando ya contra" la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que presenta este viernes en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "sin haberlo conocido" todavía.

Así lo ha censurado el dirigente de IU en una atención a medios en el marco de una reunión con representantes de la asociación Amama, de mujeres afectadas con cáncer de mama, en la sede de IU Andalucía en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre dicho nuevo modelo de financiación que la también vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, presenta este viernes en rueda de prensa en Madrid, al día siguiente de la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo en el Palacio de La Moncloa con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras.

Al término de dicho encuentro, el dirigente independentista catalán anunció un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad, con un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Antonio Maíllo ha comenzado su respuesta a la pregunta sobre esta cuestión subrayando que el actual sistema de financiación "viene de 2009" y "está caducado" desde hace años, además de que "no ha resuelto los grandes desafíos en la financiación de los servicios públicos en las comunidades autónomas", por lo que "todo empuje para aprobar un nuevo sistema de financiación es una buena noticia", según ha opinado.

A la espera de conocer a lo largo del día los "detalles" de la propuesta del Ministerio de Hacienda, y de posicionarse en relación a ellos una vez que se sepan, el líder de IU ha remarcado que desde su espacio político defienden que con la financiación autonómica "se financian servicios y personas, no territorios", y con el nuevo modelo debe haber "un sustancial aumento de ingresos y de traspaso a las comunidades autónomas para poder garantizar unos mínimos niveles de atención" en "sanidad, educación y dependencia".

Se trata de "no estar condicionados por donde uno viva", según ha concretado Maíllo, para quien "todo lo que sea apuntar a un aumento de ingresos para el reparto de un nuevo sistema de financiación es una dirección correcta".

RECHAZO AL "PRINCIPIO DE ORDINALIDAD"

De igual modo, el representante de IU ha expresado su rechazo al "principio de ordinalidad" como "un principio que tenga que establecerse" para fijar el reparto de fondos entre comunidades, porque "no podemos premiar" que, por tener "mayor capacidad tributaria", y por tener "más ricos", una comunidad se pueda ver beneficiada con más financiación, ha sostenido.

Además, Maíllo ha avanzado que desde IU van a "exigir que siga manteniéndose un fondo de compensación" en el nuevo modelo de financiación, que "tiene que ser mucho más" elevado de lo que era actualmente, que "apenas" llega a "500 millones", según ha expuesto el dirigente de IU antes de agregar que "debe ser un fondo de compensación que garantice esos ajustes que se producen cuando un resultado final no da satisfacción a todos los territorios".

Dicho esto, ha subrayado que desde IU "siempre hemos defendido" la apuesta por "un acuerdo multilateral de carácter federal y profundamente solidario", de forma que "tiene que abordarse en ese principio de solidaridad territorial y de equidad la garantía de financiación de servicios, porque si una persona está enferma de cáncer, no puede estar determinada la calidad de su servicio en función de donde viva", ha comentado a modo de ejemplo.

De igual modo, Maíllo ha reivindicado el acuerdo que el Parlamento andaluz alcanzó en 2018 con su propuesta de reforma de financiación autonómica, que, según ha criticado, "ha sido violado desde el principio por el propio presidente de la Junta", Juanma Moreno, pese a que el PP-A votó a favor del mismo en aquel entonces.

CONTRA EL "DUMPING FISCAL" DE CCAA DEL PP

Y es que, según ha opinado el dirigente de IU, Moreno "ha ido cometiendo prácticas de 'dumping fiscal'" como presidente de la Junta contraviniendo "el espíritu solidario que tiene todo el sistema de financiación", según ha criticado antes de llamar la atención acerca de que el también líder del PP andaluz "haya estado gritando ya contra el sistema de financiación sin haberlo conocido".

"Nosotros queremos conocer sus pormenores" primero, ha añadido Maíllo, quien ha sostenido que el acuerdo del Parlamento andaluz de 2018 es "una buena base de negociación para el futuro sistema de financiación autonómica", así como que desde un gobierno autonómico "no se puede aprovechar un aumento de ingresos para disminuir el pago de los impuestos a los más poderosos y a los más ricos de tu comunidad".

Esa es "una trampa que ha estado haciendo el Partido Popular" en comunidades que gobierna "con el 'dumping fiscal', que es lo contrario a la solidaridad interterritorial y, sobre todo, a la base de un sistema de financiación, que es la de redistribución de la riqueza" en el país, donde "seguimos teniendo un problema de redistribución fiscal", según ha advertido el dirigente de IU para finalizar.