La URV acoge un coloquio internacional sobre la relación entre Tarragona y Marruecos

Imagen de las jornadas en la Universitat Rovira i Virgili - CONSULADO GENERAL DEL REINO DE MARRUECOS

TARRAGONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Rovira i Virgili (URV) acogió los días 9 y 10 de abril un coloquio internacional bajo el título 'Tarragona y Marruecos (siglos XIX-XXI): genealogía histórica y retos contemporáneos de un espacio mediterráneo compartido', primer acto oficial de la Cátedra de Estudios sobre Marruecos, impulsada por el Consulado General del Reino de Marruecos.

El encuentro, celebrado en la Sala de Grados del Campus Catalunya, reunió a profesores, investigadores y especialistas de diversas universidades, con el objetivo de consolidar un "foro multidisciplinar" dedicado al análisis de las relaciones históricas, culturales, sociales y económicas enyte Tarragona y Marruecos desde el siglo XIX a la actualidad, informa el consulado en un comunicado.

Durante la inauguración, se destacó el carácter "simbólico" de la Cátedra de Estudios sobre Marruecos como espacio de encuentro, diálogo y construcción compartida, así como su vocación de permanencia para seguir profundizando en las relaciones.

En el transcurso de las jornadas se ha puesto de relieve que los vínculos entre Tarragona y Marruecos son "intensos, multifacéticos y estratégicos" y se ha destacado la creciente dinámica de colaboración, reflejada en visitas de alto nivel y proyectos conjuntos.

Entre ellos, los avances en el hermanamiento entre Tarragona y Tánger, así como el papel "clave" del Port de Tarragona como plataforma logística en el Mediterráneo, facilitando los intercambios comerciales con Marruecos.

SOCIEDAD CIVIL

El coloquio también destacó la importancia de la sociedad civil, mediante asociaciones culturales, entidades sociales y proyectos compartidos para la construcción de vínculos.

En este sentido, la presencia de la comunidad marroquí en la provincia de Tarragona, la comunidad extranjera más numerosa y dinámica, fue reconocida como un "pilar fundamental" de esta relación.

ACTIVIDADES CULTURALES

El programa incluyó también actividades culturales abiertas al público, como la actuación de música tradicional con oud a cargo del artista Adil El Amrani y un espectáculo de danzas folclóricas marroquíes presentado por la asociación Nostalgia de Lleida.

Además, el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social participó en la iniciativa con actividades dirigidas al público infantil.