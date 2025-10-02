La URV condena el "asalto" a la Flotilla en la que viaja un doctorando de la universidad

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA RESS) -

El equipo de dirección de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha condenado el "asalto" a la Global Sumud Flotilla en la que viajaba el doctorando del Programa de Doctorado en Nanociencia, Materiales e Ingeniería Química Adrià Plazas.

En un comunicado, el rector de la URV, Josep Pallarès, ha exigido su "liberación inmediata" como del resto de miembros de la Flotilla, y ha pedido que se garantice en todo momento el respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas retenidas.

Pallarès ha establecido contacto con las autoridades competentes del Gobierno para que emprendan sin demora todas las gestiones necesarias que aseguren el rápido retorno de su doctorando y velen por la protección de sus derechos.