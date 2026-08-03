El uso de un ictiocida biodegradable logra eliminar el piscardo de dos lagos del Alt Pirineu

Imagen aérea del lago Tres Estanys del Mig antes y después del tratamiento de roterona para la eliminación del piscardo. - MARC OBIOLS, CONSELLERIA DE TERRITORI

LLEIDA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El uso de un ictiocida biodegradable usado en una prueba piloto ha logrado erradicar el piscardo de dos lagos del Parque Natural del Alt Pirineo, Tres Estanys del Mig y Tres Estanys del Baix, según informan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado conjunto este lunes.

La actuación para su eliminación empezó en septiembre del año pasado en el marco del proyecto europeo Life Resque Alpyr, después de que se introdujera como cebo vivo en la pesca recreativa de la trucha, lo que provocó alteraciones en los ecosistemas.

El proyecto consistió en la aplicación de la roterona con el objetivo de restaurar el equilibro ecológico, "generando así evidencia científica sobre la eficacia de esta metodología", y es la segunda vez que se usa en el Alt Pirineu catalán.

Los resultados muestran una mejora de la transparencia del agua y el retorno de anfibios e invertebrados que fueron vulnerables a la introducción del piscardo, el cual parece que "se degrada a la velocidad prevista inicialmente, con una vida media de entre 10 y 20 días", ha explicado el investigador del Instituto del Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), Barend L. van Drooge.

La roterona se ha mantenido confinada en los dos lagos, sin llegar al río que se encuentra bajo estos, y ha demostrado su efectividad después de la primera aplicación que tuvo en el Pirineo, en el lago de Manhèra de la Vall d'Aran.

Además, en este caso "el reto era especialmente relevante porque la intervención se llevó a cabo en un sistema de mayores dimensiones, al tratarse de lagos interconectados", ha informado el director de Sorelló Estudis al Medi Aquàtic, Quim Pou-Rovira.

En el lago Tres Estanys del Mig se habían llevado a cabo otras actividades para erradicar el piscardo sin acabar de conseguirlo, (como redes, trampas y pesca eléctrica) pero estas actuaciones previas han permitido que la eliminación del pez sea más rápida que en Tres Estanys del Baix.

El director del Parque Natural del Alto Pirineo, Marc Garriga, asegura que la prueba piloto "demuestra que es posible recuperar ecosistemas que habían perdido parte de su biodiversidad y generar conocimiento para afrontar retos similares en otros lagos del Pirineo".

PARTICIPANTES DEL PROYECTO

La actuación ha coordinado a diversas entidades, como Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic S.L. y la Associació La Sorellona; la conselleria de Territorio; la Universitat de Barcelona; el Conselh Generau d'Aran; la supervisión científica del Centro de Estudios Avanzados de Blanes y el IDAEA-CSIC; y el apoyo del Parc Natural del Alt Pirineu y la Forestal Catalana.

El proyecto Life Resque Alpyr tiene como objetivo la recuperación de hábitats acuáticos de montaña mediante la mejora de la conservación en los Pirineos y en los Alpes.