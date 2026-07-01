El uso de pantallas centra el 50% de atenciones a jóvenes en el Spott de la Diputación de Barcelona

Archivo - Una joven fuma y lee su movil en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mal uso de las pantallas representa el 50,5% de las atenciones a adolescentes y jóvenes en el Centro Spott de la Diputación de Barcelona en lo que va de año, lo que supone un incremento de casi 17 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, cuando se situó en el 33,7%.

En un comunicado este miércoles, la corporación provincial ha detallado que los equipamientos de este servicio gratuito (la sede central y cuatro puntos descentralizados en Anoia, Vallès Oriental, Berguedà y Osona) han atendido en lo que va de 2026 a un total de 103 personas (85 hombres y 18 mujeres), realizando 726 visitas y dando cobertura a 53 municipios.

Ha añadido que en 2025 se mantuvieron el número de personas atendidas, 85, y el perfil fue de un chico en el 82,4% de los casos de 14,7 años y en el que el abuso principal son los videojuegos (37,6%), mientras que las chicas (17,6% del total) de 14,3 años su abuso habitual son las redes sociales (53%).

Por perfiles y tendencias en lo que va de año, el servicio ha detectado en los chicos una disminución en el uso de videojuegos y redes sociales, pero un incremento en el juego de apuestas online; por el contrario, en las chicas se observa una reducción en los videojuegos y un aumento en el uso de las redes sociales.

En el programa específico de pantallas se mantiene una mayor prevalencia de demanda de tratamiento por parte de chicos (82,5%) frente a las chicas (17,5%), y desde el inicio de este programa en 2016 y hasta el pasado 25 de junio, solo la sede central de Barcelona ha atendido a 319 personas.

Por todo ello, el servicio Spott ha recomendado de cara al verano, un momento en el que se hace un uso más intensivo de las pantallas, "pactos claros y positivos acordados en las familias como regular el tiempo de uso y el horario del teléfono, no utilizarlo durante las comidas, silenciarlo cuando se comparten actividades, y diseñar rutas de verano".

BALANCE DE 2025

Durante el año 2025 se mantuvo el número de usuarios atendidos en este programa con un total de 85 personas: el perfil mayoritario fue el de un varón de 14,7 años con un abuso principal de los videojuegos (37,6%), mientras que las mujeres (17,6% del total) tenían una media de 14,3 años y su principal adicción eran las redes sociales (53%).

La Diputación ha alertado de que el 53,5% de los jóvenes atendidos el año pasado padecía, además del trastorno adictivo, algún tipo de trastorno mental (como Trastorno del Espectro Autista (TEA), TDAH, Trastorno Obsesivo, ansiedad o depresión) y presentaba dificultades en el rendimiento escolar.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

El Centro Spott ha ampliado su rango de actuación y actualmente trata adicciones a videojuegos, juegos de apuestas presenciales y online, pornografía, compra compulsiva y otros usos problemáticos de dispositivos digitales.

Asimismo, ha extendido la edad de atención hasta los 30 años y, en clave preventiva, ofrece apoyo a familias con hijos desde la etapa infantil y atención a menores a partir de los 9 años.

También se han ampliado los servicios que pueden derivar casos a este centro: a los servicios sociales se han sumado los departamentos municipales de Educación, Juventud, Salud y Deporte; los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA); los Servicios de Información y Atención a las Mujeres (SIAD) y Justicia Juvenil.