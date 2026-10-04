USTEC pide al Govern información sobre el estado de los centros educativos tras las fuertes lluvias

Archivo - Iolanda Segura (Ustec·Stes), en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USTEC ha pedido este domingo al Govern de la Generalitat información sobre el estado de los centros educativos tras las lluvias torrenciales que han afectado este fin de semana principalmente al litoral y prelitoral catalán.

La organización ha pedido al Ejecutivo que con "la máxima celeridad posible" haga un inventario del estado de los centros educativos y que traslade esta información de manera clara a los centros, trabajadores y familias, ha informado en un comunicado.

El sindicato considera "imprescindible" que las decisiones sobre la apertura y el funcionamiento de los centros prioricen en todo momento los criterios de prevención y seguridad, tanto por lo que se refiere al estado de los edificios como a sus accesos y entornos.

COMUNICACIÓN DE INSTRUCCIONES

USTEC ha pedido también que las instrucciones y decisiones que afecten a la actividad de los centros se comuniquen "con la máxima antelación posible" de manera que los equipos directivos, los trabajadores y las familias puedan ser avisados con suficiente tiempo y organizarse adecuadamente.

En este sentido, el sindicato ha vuelto a reclamar una explicación sobre los criterios que llevaron a mantener la actividad lectiva en las Terres de l'Ebre (Tarragona) en el anterior episodio de lluvias pese a las alertas existentes.

La organización ha reclamado nuevamente indicaciones claras, homogéneas y con criterios de prevención para actuar en este tipo de situaciones.

USTEC, además, ha trasladado su solidaridad con las poblaciones y centros afectados por el temporal y se ha puesto a disposición para "contribuir a facilitar una gestión responsable de esta situación, con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado y de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos".