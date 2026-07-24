Ustec·Stes acusa al Govern de ocultar la "chapuza" de Pisa

Archivo - La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, durante una rueda de prensa, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes ha acusado este viernes al Govern de ocultar la "chapuza" en la gestión de las pruebas Pisa, que impedirá comparar los resultados de Catalunya con los de anteriores ediciones y con el resto de comunidades autónomas.

"El problema es que el mismo Govern, que ha convertido Pisa y las recomendaciones de la OCDE en referentes centrales de su política educativa, no ha sido capaz de garantizar una aplicación rigurosa de la prueba y ha ocultado durante meses una incidencia que ya conocía", destacan en un comunicado.

El sindicato se pregunta como es posible que la OCDE haya analizado durante meses el sistema educativo catalán "sin detectar, o sin explicar, una anomalía de esta magnitud en su propia prueba".

"El hecho de que la información se haya hecho pública un viernes de finales de julio, después de haberse escondido desde marzo, evidencia una voluntad clara de minimizar los hechos y evitar el debate público", han añadido, por lo que niegan que se presente como una incidencia técnica.

"PRUEBA PARCIAL"

Tras considerar que Pisa es "una prueba parcial vinculada al proyecto neoliberal de la OCDE", han recordado al Govern que tiene convocada una huelga educativa el 8 de septiembre, primer día del nuevo curso.

Ante ello, acusan al Ejecutivo catalán de estar más preocupados "por operaciones cosméticas, informes externos y actos propagandísticos" que de resolver los problemas de los centros, empezando por dotar de recursos la educación inclusiva".