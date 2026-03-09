Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT ven insuficiente el acuerdo de Educació y lo tildan de pacto político

Representantes de los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT este lunes en declaraciones a los periodistas tras la mesa con el departamento - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos mayoritarios de la educación en Catalunya, Ustec·Stes y Aspepc·Sps, y la CGT han criticado el acuerdo entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y CC.OO. Educació y la UGT sobre el complemento específico docente por asegurar que supone un incremento de "unos 200 euros brutos al mes", lo que ven insuficiente, y lo tildan de acuerdo político.

En declaraciones a los periodistas este lunes tras la reunión de la mesa con el departamento, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha dicho que ellos no se suman al acuerdo al considerar la propuesta "absolutamente insuficiente".

"Este acuerdo es un acuerdo absolutamente ideológico, absolutamente político y que realmente no responde a las necesidades del colectivo"; afirma que mantienen la convocatoria de huelga del 16 al 20 de marzo y señala que el acuerdo con Educació ha sido suscrito solo por el 20% de la parte social en la mesa con el departamento.

Además, Segura ha añadido que piden la dimisión del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, "por su inoperancia, por su poca capacidad negociadora y por haber permitido que el colectivo siga en un estado de precariedad laboral, con pérdidas importantes y que el modelo de la escuela inclusiva no se pueda desplegar".

"PROPUESTA PRÁCTICAMENTE INSULTANTE"

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, señala que el aumento del complemento específico cree que es una "propuesta prácticamente insultante" ya que los 200 euros son a 4 años, y rechaza las medidas que se plantean a nivel de escuela inclusiva.

A nivel de currículo, afirma que "en ningún momento se habla de recuperar todas las horas perdidas o quitadas a los colectivos de ciencias, filosofía y de lenguas", y concuerda con Segura en que el acuerdo nace cojo, dice, ya que no lo firma la parte mayoritaria de la representación social.

"PLAN NEOLIBERAL"

El portavoz de docentes de CGT Ensenyament, Isarn Pardes, critica que "el Govern del PSC sigue con su plan neoliberal"; tilda de irrisoria la subida pactada y lamenta que el acuerdo, según él, no habla de la democracia en los centros educativos ni de derogar los decretos aprobados por otros gobiernos.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CGT de Catalunya, Laura Gené, considera que el acuerdo "solo aborda la parte retributiva" de las demandas, algo que también cree que ha sido insuficiente, y que continúa la convocatoria de huelga del 16 al 20 de marzo y llaman a sumarse a toda la comunidad educativa.