Ustec·Stes impulsa una consulta entre los docentes catalanes sobre una nueva huelga

Archivo - Manifestación de docentes en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustec·Stes ha impulsado a partir de este martes una nueva consulta a los docentes para preguntar "si es necesario repetir un ciclo de huelgas como el de marzo o dar un paso más y preparar una huelga indefinida".

La consulta preguntará si el personal educativo está dispuesto a seguir haciendo huelga y cuántos días de paro estaría en disposición de hacer hasta final de curso y, además, planteará diferentes modelos de huelga para que cada participante indique su orden de preferencia, informa el sindicato en un comunicado.

La portavoz del sindicato, Iolanda Segura, ha asegurado que el Govern "ha querido cerrar el conflicto en falso, pero continúa vivo en los centros", y ha dicho que preguntan a los docentes si repiten el modelo de huelgas o apuestan por una indefinida.

El sindicato ha afirmado que el Govern no ha abierto una "negociación real con la mayoría sindical" y mantiene un acuerdo --el firmado con CC.OO. y UGT-- que para Ustec·Stes es insuficiente.

Según el sindicato, el objetivo es reabrir la negociación antes de final de curso e "ir más allá de los márgenes del acuerdo actual", exigiendo medidas estructurales y una cláusula salarial que impida perder poder adquisitivo.

Para ello, el sindicato ha subrayado tener diversas herramientas sobre la mesa, como acciones en los centros educativos, aprobación de mociones en los ayuntamientos a favor de las reivindicaciones y "la presión en la calle" con nuevas movilizaciones.

Entre las opciones que la consulta pone a consideración es repetir el modelo de las huelgas de marzo, con jornadas territorializadas y una huelga en toda Catalunya en la misma semana; ampliar este esquema en más de una semana; una huelga indefinida distribuida por servicios territoriales, y una huelga indefinida completa.