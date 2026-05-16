Ustec·Stes insta a ERC y Comuns a incluir en los Presupuestos las reivindicaciones de los docentes

La portavoz del sindicato Ustec·Stes, Iolanda Segura, en una atención a los medios este sábado - USTEC·STES

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del sindicato Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha instado este sábado a ERC y a los Comuns, que están ultimando la negociación para los Presupuestos con el Govern, a que incluyan en sus negociaciones las partidas presupuestarias necesarias para recoger las reivindicaciones del sector educativo.

En una atención a los medios durante el Consell Nacional del sindicato, ha sostenido que la negociación de las nuevas cuentas públicas deben servir "para resolver el conflicto educativo, no para enquistar", y que si no se incluyen partidas presupuestarias para ello, ha dicho, no se podrán considerar unos Presupuestos sociales o prorgesistas.

"Pedimos a los grupos parlamentarios y especialmente a los socios del Govern que hagan valer su responsabilidad y garanticen que los Presupuestos incorporen compromisos concretos, calenderizados y presupuestados. ERC y los Comuns tienen una responsabilidad crucial en este momento", ha valorado.

"FALTA DE VOLUNTAD NEGOCIADORA"

Segura ha lamentado la "falta de voluntad negociadora" de la conselleria de Educación y FP y del Govern en general y ha reclamado que la resolución del conflicto con los sindicatos mayoritarios debe ser la prioridad máxima del Ejecutivo, tras saber que la reunión de la mesa sindical del martes se producirá, finalmente, el miércoles.

Para negociar, ha interpelado directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa: "Vuelve mañana de su viaje a California. Dicen que para encauzar la negociación de los Presupuestos, pero desde aquí le decimos que tiene un conflicto abierto con la educación y hay que resolverlo de forma inmediata".

Ha dicho que les da igual el interlocutor, pero que se deben reabrir las negociaciones, y que están dispuestos a negociar "las horas que hagan falta".

La portavoz del sindicato ha señalado como reivindicaciones prioritarias la recuperación del poder adquisitivo, la educación inclusiva, y la reducción de ratios y de las tareas burocraticas.