Ustec·Stes prevé convocar movilizaciones en contra del inicio del curso el 6 de septiembre

Valoran convocar una huelga al inicio de curso como el año pasado



BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo Ustec·Stes prevé convocar movilizaciones y acciones en actos públicos del conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, para mostrar su rechazo a la decisión de comenzar el curso escolar el próximo 6 de septiembre, en el marco del compromiso del departamento de avanzar el inicio de curso.

En declaraciones este jueves a Europa Press, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha afirmado que harán diferentes acciones y que irán "a recibir al conseller a donde vaya" para expresar su crítica, y preguntada por qué tipo de movilizaciones harán, ha indicado que aún lo tienen que diseñar.

"Tenemos que ir a muerte con esto, no solo para mostrar nuestro desacuerdo e indignación, sino para intentar cambiar esta decisión y forma de hacer. Iremos a todos los actos de Cambray que podamos, no se lo pondremos fácil a la agenda del conseller", ha añadido.

Por otro lado, ha avanzado que valoran convocar huelga al inicio del curso, igual que se hizo el año pasado --que finalmente se desconvocó tras llegar a un acuerdo--, aunque por el momento no hay nada concreto, y ha advertido: "El inicio del curso será calentito".

Preguntada por qué tendría que pasar para que no hubiera movilizaciones ni huelga, Segura ha defendido que la fecha de inicio del curso sea el 8 y no el 6, que es una "postura intermedia" y con la que estarían a favor; y que el mes de julio sea de formación y no de presencialidad.

MESA DE EDUCACIÓN

Para este viernes está prevista la celebración de la mesa de educación entre sindicatos y la Conselleria, y Segura ha apuntado a que no esperan "nada" de esta reunión, ya que según les ha dicho el departamento no se tratará el calendario escolar sino otras cuestiones.

En este sentido, ha considerado que el anuncio de la fecha de inicio del curso se podría haber dicho este viernes tras la reunión de la mesa, y no este jueves: "Estamos en contra de las formas de proceder, teniendo en cuenta que tenemos esta mesa, no cuesta nada hacer el anuncio después".