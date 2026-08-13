Usuarios de Rodalies solicitan acceder al plan ferroviario del Govern para el eclipse

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Dignitat a les vies ha presentado una solicitud de acceso a información pública al Departamento de Territorio de la Generalitat y Rodalies de Catalunya sobre el plan ferroviario para la jornada de este miércoles, coindiciendo con el eclipse solar total.

La entidad ha defendido en un comunicado este jueves que "el eclipse y el aumento extraordinario de pasajeros se conocían con mucha antelación", por lo que ha pedido conocer la planificación existente para el corredor sur, cómo se ejecutó, qué falló y qué responsabilidades se tomarán.

"La Generalitat pidió a la ciudadanía que priorizara el transporte público ante la afluencia extraordinaria prevista. A pesar de ello, durante la jornada se produjeron trenes y andanas saturadas, información insuficiente, cambio de vía difíciles de seguir y cierres o limitaciones de acceso a diferentes estaciones", ha añadido.

El comunicado, que cuenta con el apoyo de otra decena de entidades, también menciona diferentes testimonios recogidos por la plataforma, y que alegan que en diversas estaciones no había suficiente personal ferroviario para orientar a los viajeros.

En total, Dignitat a les vies ha solicitado el acceso a 15 documentos, que incluye el plan especial de movilidad elaborado por Rodalies y el Departamento de Territorio, así como el plan de contingencia previsto ante una posible saturación de los trenes o las previsiones de afluencia utilizadas para planificar el servicio.