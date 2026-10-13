Vacarisses (Barcelona) acogerá el Congreso de mujeres del mundo rural el 20 de octubre

Vacarisses (Barcelona) acoge el Congreso de mujeres del mundo rural el 20 de octubre - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vacarisses (Barcelona) acogerá el próximo 20 de octubre el Congreso de Mujeres del Mundo Rural, una iniciativa impulsada por la Diputación de Barcelona con la voluntad de "situar a las mujeres y sus voces en el centro de la construcción de un mundo rural más justo, sostenible y cohesionado".

En un comunicado este martes, la corporación provincial ha explicado que la jornada se estructurará en tres ejes temáticos: el liderazgo de las mujeres en la sostenibilidad de los territorios, la construcción de alianzas feministas rurales y la incidencia en las políticas públicas con perspectiva de género.

El encuentro combinará diferentes formatos participativos, como una conversación inaugural con la activista ecuatoriana por los derechos de las mujeres indígenas y rurales Luz Haro Guanga, además de mesas redondas, talleres, espacios de 'networking' y una acción artística como clausura.

AGENDA PARA EL MUNDO RURAL

La Diputación ha recordado que en Catalunya un 20% de las profesionales del sector primario son mujeres, según datos de la Generalitat.

Asimismo, ha destacado que uno de los "resultados esperados" del congreso es el impulso de una Agenda de las Mujeres en el Mundo Rural de la demarcación barcelonesa, elaborada a partir de las aportaciones de las propias participantes.