Valdés (ATM): las bonificaciones en el transporte público crean un nivel de saturación "muy elevado"

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Manuel Valdés, ha considerado que las bonificaciones en el transporte público están provocando un nivel de saturación "muy elevado" en horas punta, pese a que su objetivo inicial, a su juicio, estaba bien.

"Son muy planas. Benefician a todos y en una cuantía muy elevada. El pasado año 224 millones de los ingresos del sistema entraron no por lo que pagan los usuarios sino por la administración, como bonificación", ha dicho en una entrevista de este lunes en 'Ara' recogida por Europa Press, en donde ha matizado que las tarifas no se han incrementado sino que se han actualizado según el IPC con el 3%.

Preguntado sobre como se combina esta medida con las rebajas del Estado, ha expresado que las últimas han ayudado a recuperarse tras la Covid-19, pero que el precio es "tan bajo" que ha disparado los usos pero no los usuarios: según él, el indicador para usarlo no es el precio, sino la calidad del viaje, la comodidad o la garantía de llegar con una frecuencia y regularidad determinada, cosa para la que no se destinan, en sus palabras, las bonificaciones.

Cuanto al traspaso de Rodalies a la Generalitat, ha expresado que éste puede mejorar la cualidad del sistema ferroviario, "especialmente porque ahora está en el foco de todos y todo el mundo está haciendo todo lo posible para que mejore", ha dicho.

Cuestionado sobre si se tendría que actualizar el acuerdo marco de la financiación del ente --que tiene 10 años--, lo ha afirmado, ha pedido ir "un poco por delante" para no ir ratificándolo de manera anual y ha dicho que es, en sus palabras, un trabajo de fondo.