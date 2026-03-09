El Vall d'Hebron de Barcelona opera el 84% de lesionados medulares agudos en menos de 24 horas

El equipo del Vall d'Hebron durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha operado, desde enero de 2024, a 136 pacientes con lesiones medulares agudas menos de 24 horas después de que lleguen al hospital, lo que supone el 84% de los que se trasladan al centro.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa de este lunes la directora asistencial del Vall d'Hebron, María José Abadías, que ha destacado que el hospital fue el primero en España en tener una guardia en lesiones medulares que opera agudos traumáticos todos los días del año.

De los 136 pacientes, 52 han sido operados en fin de semana o festivo, lo que para Abadías muestra que era "totalmente necesario" poner en marcha este dispositivo, que comenzó a funcionar en enero de 2024 y que ha permitido reducir en 8 días el tiempo de ingreso, pasando de 13 a 10 días en UCI y de 52 a 47 en planta.

El jefe de la Unidad Multidisciplinaria de Cirugía de Raquis, Ferran Pellisé, ha detallado que, antes de este programa, la cifra de intervenidos en menos de 24 horas era del 56%; y que, dos años después, no solo ha ascendido al 84%, sino que el 72% son operados en menos de 24 horas de sufrir el accidente (un 47% antes de 2024).

TENDENCIA A LA MEJORA

Pellísé ha apuntado el 84% de los ingresados han tenido algún tipo de mejora neurológica desde que llegaron, principalmente los que presentaban lesión medular incompleta, lo que se debe, en gran medida, a la reducción de las complicaciones asociadas al ingreso.

La jefa de la Unidad de Lesiones Medulares del Vall d'Hebron, Lluïsa Montesinos, ha apuntado que, si bien se observa una tendencia a la mejora, aún deben medirse exactamente los beneficios, para lo que están trabajando en recabar datos y recoger minutajes durante los ingresos.

PERFIL DEL PACIENTE

El 38% de los pacientes atendidos presentaban lesiones medulares C1-C4, de "máxima gravedad", que pueden ser completas o incompletas; un 19%, lesiones entre la 5 y la 8 cervical; un 14%, impactos en la región torácica, y un 10%, lesiones de las parte baja de los segmentos lumbares y el sacro.

Alrededor del 51% de lesiones se deben a caídas, principalmente en gente mayor, el 14% a accidentes de tráfico y el resto a actividades deportivas, como alpinismo, esquí, escalada o ciclismo; además, 5 pacientes se lesionaron al zambullirse al agua.

De los 136 pacientes, en 15 casos se registraron demoras en el traslado: en 11 casos fue debido a que se tuvo que hacer una parada intermedia para estabilizar o salvar la vida del paciente; en 3 casos por inoperabilidad, y en 1 por falta de neurofisiólogo.

EL CASO DE MERCÈ

Durante la rueda de prensa ha explicado su experiencia Mercè Bosch, de 54 años, que en diciembre de 2024 sufrió un accidente de esquí en la Val d'Aran (Lleida) al resbalar por una zona helada y se dio cuenta de que no sentía las piernas: "O las he perdido por el camino o tengo una lesión importante", pensó.

Tras llamar su marido a Emergencias, fue trasladada primero hasta Vielha y después hasta el Vall d'Hebron, donde fue operada de urgencias y pasó 3 días en la UCI: "Había tenido un accidente que me cambiaría la vida pero me sentía contenta de toda la gente que tenía alrededor", ha contado.

"Está siendo muy diferente, mi vida. A mí me gustaba hacerlo todo sola, incluso sin decírselo a nadie, y ahora tengo que pedir que me ayuden a hacer muchas cosas. Pero también creo que conseguiré hacer muchas gracias a todo lo que me van dando", ha proseguido.

Actualmente, Bosch va en silla de ruedas, y puede comer sola con cubiertos adaptados, pero necesita la ayuda de su marido para salir de la cama o ducharse, entre otros; aún así, progresivamente va recuperando actividades que hacía antes, como esquiar, algo que ha podido volver a hacer durante la última semana con una silla adaptada.

"Me he dado cuenta de que es difícil ir a todos sitios porque hay muchos obstáculos que no me dejan ser independiente", ha explicado, señalando que, por ejemplo, a tenido que mudarse de una casa --con escaleras-- a un piso.