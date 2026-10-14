Vallejo (ICAB) reclama un nuevo pacto de justicia basado en el consenso ante la "falta de medios"

Presentación del número 89 de la revista 'Política & Prosa' este miércoles - ICAB

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La decana del Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha reclamado un nuevo pacto de justicia basado en el consenso y el diálogo ante problemas urgentes como la "falta de medios, personal y formación jurídica", informa en un comunicado el ICAB.

Lo ha expresado en el marco de la presentación del número 89 de la revista 'Política & Prosa' este miércoles, donde ha afirmado que la "crisis por falta de medios personales en la Administración de Justicia", uno de los puntos más críticos de la reforma de la justicia, según ella.

Vallejo también ha considerado que al margen de los recursos suficientes, la Administración de Justicia debe contar con procedimientos comprensibles para garantizar el derecho a la defensa, especialmente cuando existe vulnerabilidad.

Sobre el anuncio del Gobierno de crear 94 plazas de jueces y 47 de fiscales en Catalunya para 2027, Vallejo ha considerado que las plazas de jueces están dimensionadas, pero ha expresado su "temor" a que igual que se van funcionarios y fiscales de Catalunya con las nuevas convocatorias también lo hagan los jueces.

Finalmente, ha resaltado que el nuevo pacto de justicia debería responder al espíritu fundacional de la publicación 'Política & Prosa', que recuerda que la política se debe poder explicar en prosa: "Con criterio, claridad y responsabilidad".