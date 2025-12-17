Vallejo (ICAB) ve "imposible" implementar al 100% la 3 fase de la Ley de Eficiencia el 1 de enero

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, junto a varios miembros de la Junta de Gobierno del ICAB - ICAB

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha afirmado que ve "imposible" implementar al 100% la tercera y última fase de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial en su totalidad el 1 de enero en Barcelona, tal y como estaba previsto.

Lo ha manifestado este miércoles en un encuentro con la prensa en la sede del ICAB, en el que ha dicho que no hay "recursos ni de jueces ni de personal suficientes" para que la implementación de la tercera fase se efectúe al 100%, por lo que desde el ICAB abogan por una aplicación progresiva, empezando por la jurisdicción mercantil.

La decana ha dicho que, seguidamente, se podría implementar en las jurisdicciones de familia y discapacidad, porque creen que la especialización lo hará más factible, y que, después, progresivamente, podría desplegarse en la jurisdicción civil --que tiene 110.000 expedientes en marcha en Barcelona-- y en la penal, de la que ha dicho que "hasta que no esté digitalizada" la implementación será imposible.

Además de la digitalización de la jurisdicción penal, Vallejo ha dicho que faltan los "55 jueces prometidos", más recursos económicos y más personal, y ha dicho que la implementación de la fase 2 ha puesto de manifiesto que hay un problema de funcionarios interinos, de auxilios de justicia, y de que los gestores, que son los que tienen que gestionar los asuntos, están haciendo funciones de auxilio, en sus palabras textuales.

Ha dicho que todo esto se está solucionando poco a poco, con diálogo, y que se están reunieron periódicamente tanto con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como con la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática y que creen que, con una implementación progresiva, estos problemas se solventarán, "pero sin recurso de jueces y de personal y sin digitalización la implementación no podrá ser una realidad".

Vallejo también ha puesto de manifiesto que la comarcalización de los jueces de violencia de género está provocando disfunciones, usando como ejemplo el caso de Vilafranca del Penedès (Barcelona), donde los agresores sexuales detenidos pasarán a disposición a la comisaría de la localidad pero la causa penal irá a parar al juzgado especializado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

32 OBJETIVOS DE 100

Este miércoles la decana ha anunciado, acompañada por varios miembros de la Junta de Gobierno del ICAB, que en 120 días han logrado 32 de los 100 objetivos que se habían propuesto durante su candidatura.

En lo que se refiere a la función pública de la abogacía, el vicedecano, Jorge Navarro, ha anunciado que gracias a un acuerdo entre el ICAB y los Mossos d'Esquadra se ha conseguido que los abogados del Turno de Oficio puedan aparcar gratis en el Aeropuerto de Barcelona durante sus actuaciones.

También ha subrayado que el ICAB ha tenido un papel importante en las negociaciones entre el departamento y el Consell de la Advocacia Catalana (Cicac) para contar con nuevos módulos de pago para los abogados del Turno de Oficio, mientras que Vallejo ha recordado que el Parlament se comprometió a actualizar los módulos de compensación del Turno de Oficio para corregir una pérdida del poder adquisitivo acumulada del 31%.

FORMACIÓN

La diputada responsable de formación continua del ICAB, Cristina Díaz-Malnero, ha manifestado que "la formación continua es muy importante" y que desde octubre los colegiados ya pueden canjear su cuota por formaciones.

Sobre la iniciativa '12 proyectos, 12 causas', que busca poner en valor la función social de la abogacía vinculando los principales congresos jurídicos que se celebran mensualmente con entidades sociales, ha manifestado que "es una forma de visibilizar que la abogacía tiene un rol más allá de las paredes de esta casa".

Sobre la formación, Vallejo ha añadido que se ha desarrollado un organigrama "completo, pero ordenado" y que se están ofreciendo cursos sobre cambios legislativos relevantes para los colegiados, como el referente a la Ley de Extranjería, al que se han inscrito 510 abogados.

También ha dicho que el ICAB es "pionero" en el impulso de la Resolución Alternativa de Conflictos (ADR, por sus siglas en inglés), y que, a raíz de un convenio entre ICAB y Guàrdia Urbana de Barcelona, el Colegio ha recibido el Premio Justícia 2025 a la mejor iniciativa en mediación y otros medios de resolución de conflictos por un proyecto de justicia restaurativa en accidentes de tráfico.

VIDA COLEGIAL

En cuanto a la vida colegial, ha destacado la creación del 'Decanato Abierto', para escuchar las necesidades de los colegiados, y del 'Buzón Opina', un nuevo canal para la recepción de sugerencias y propuestas, así como una mejora de la póliza de responsabilidad civil para lograr que sea "competitiva y que se adapte a los tiempos actuales", ha dicho el diputado responsable de Honorarios Profesionales del ICAB, Lluís Rodríguez Pitarque.

Por su parte, el diputado responsable de la Comisión de lengua catalana ha señalado que el ICAB ha creado una comisión para "mejorar las cifras del uso del catalán, que son muy preocupantes" en el ámbito de la juzticia, pues se sitúa en torno al 8%, mientras que la diputada responsable de la Comisión de Prospectivas Socioprofesionales, Vanessa Sánchez, ha subrayado que el ICAB también trabaja para que los colegiados reciban una jubilación justa.