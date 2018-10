Valls concurrirá con la plataforma 'Barcelona capital europea' para "un cambio" en la ciudad

Actualizado 26/09/2018 15:35:21 CET

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha anunciado este miércoles que la plataforma con la que concurrirá a las elecciones municipales en la capital catalana se llama 'Barcelona capital europea' y contará con barceloneses "que apuesten por un cambio en la ciudad".

Ha insistido en rueda de prensa en que es un candidato independiente, y ha avanzado que en noviembre presentará en un gran acto la plataforma, el eje de su programa y parte del equipo, mientras que la lista completa de su candidatura se presentará en primavera.

PARTIDOS: "YA VEREMOS"

Preguntado por si prevé sumar partidos como PP y PSC --Cs ya le apoya--, ha respondido que su candidatura ya ha cambiado muchas cosas: "Se está moviendo el paisaje político. Ya veremos. No sé si es un terremoto", y ha defendido que el momento requiere mucha generosidad.

Ha asegurado que respeta a los partidos pero que antes hay personas y entidades, y ha insistido en que ya se verá qué hace las formaciones, porque hay tiempo: "Tener el apoyo de un partido como Cs, que agradezco, es muy importante, y quiero sumar todavía más", y ha invitado a todos los moderados a adherirse.

"MODERACIÓN"

"Soy el candidato de la moderación", ha proclamado Valls, que se define de izquierdas --ha recordado que gobernó Evry con socialistas, comunistas y ecologistas--, y se sorprende cuando acusan a Cs de ser de ultraderecha, cuando son muy liberales y progresistas en muchos asuntos --ha citado el aborto y la homosexualidad--, y además ha criticado que se defina como 'franquista' o 'facha' a quien no es independentista.

Al preguntársele cómo financiará su proyecto, ha explicado que "aquí hay una plataforma a la que los ciudadanos pueden ayudar", que todavía falta para iniciar la campaña electoral y que la impulsarán dentro de la ley con total transparencia llegado el momento.

CRÍTICAS A SU CANDIDATURA

Sobre la críticas de la alcaldesa Ada Colau a su candidatura, ha dicho que el debate político que busca siempre enemigos es insoportable y que él no va a bajar a un nivel de insultos ni a "decirle a nadie que le desea un desastre político" --el presidente del Govern, Quim Torra, le deseó este martes un gran fracaso--.

"Respeto a la señora Colau. Vivir lo que vivió con los atentados no es fácil. Gestionar la ciudad, sobre todo cuando no estás preparado, no es fácil. Resolver problemas cuando dijiste que lo harías todo no es fácil. Pero al alcalde de Barcelona se le debe respetar. Pido que se me respete y se respete a los barceloneses, porque son los que escogerán en mayo", ha añadido.

Ha tachado de extraño que personas progresistas y abiertas que quieren acoger a todos en la ciudad no celebren que quiera ser alcalde alguien que nació en Barcelona y que ha sido francoespañol y primer ministro, y ha insistido en que no irá en contra de otros candidatos ni entrará a insultarlos ni descualificarlos.

El también exministro francés de Interior ha defendido que él conoce bien la ciudad y que la irá conociendo todavía más, visitando la calle, vecinos y entidades, y ha mostrado las llaves de su casa en la ciudad, que precisamente está en la calle París, en el Eixample, ha detallado.

PROCESO INDEPENDENTISTA

"Podemos hablar del proceso y del independentismo, que son cosas muy serias, de forma civilizada, sin insultos, respetando la opinión de todos, de la mayoría, y el espacio público", ha dicho preguntado por los medios, aunque ha insistido en que defiende que la ciudad debe estar gobernada pensando en ella misma, y no en la situación política catalana.

"Para mí, la prioridad es Barcelona. No hay ninguna otra prioridad. Pero todo está entre la idea de que Barcelona sea la capital imaginaria de una república catalana imaginaria, y una ciudad abierta y global" en la que el biligüismo debe ser una fortaleza en vez de un problema, y ha añadido que el debate también incluye si se quiere una Barcelona cerrada o que mire al futuro con ilusión.

"MÁSTER EN LA VIDA"

Preguntado por la polémica de los másters y por si debe revisar su currículo, ha contestado que él cursó Bachillerato, que tiene máster en la vida y en experiencia, y que es necesario un debate de alto nivel: "Pasarse la vida hablando de los másters aleja mucho a los ciudadanos de los políticos y los partidos, porque la gente espera otra cosa".

Ha defendido su gestión en Francia y su presencia en las sesiones de la Asamblea Nacional en junio y julio --dejará el escaño la próxima semana--, y ha asegurado que aprendió mucho de su derrota en las primarias socialistas para el Elíseo.

Cree que las primarias no estaban bien organizadas y que no fueron el mejor sistema para elegir al candidato, dado el resultado posterior de las elecciones francesas --no ganó el escogido, Benoît Hamon--.