Valls defiende el "equilibrio" entre captar talento e inversión e impulsar los salarios locales

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmado que el objetivo de las administraciones es "buscar el equilibrio" entre la captación de inversión y talento, e impulsar una buena estructura salarial para las personas locales.

Lo ha dicho este martes, durante la presentación del presentación en Barcelona del informe 'Tech Hubs Overview' elaborado por Mobile Wold Capital, en la que ha resaltado el papel de la capital catalana en la atracción de hubs tecnológicos, con un 70% de los 203 hubs identificados por la entidad en Catalunya.

"Lo he dicho y lo reitero, pero Barcelona existe porque está Catalunya y Catalunya existe porque está Barcelona. Ni una ni otra pueden existir ni competir sin la otra", ha expresado Valls.

Preguntado por la tensión que la presencia de empresas internacionales pueden tener en el parque de la vivienda y la transformación de los barrios de la ciudad, Valls ha asegurado que Barcelona "debe ser una economía internacionalizada".

"La dicotomía entre una economía internacionalizada y una no internacionalizada es que, sin esta internacionalización, nuestra gente no tendrá opciones a acceder a un trabajo con salario dignos, porque este es uno de los problemas de vivienda de los que no hablamos, que es de estructura salarial", ha añadido Valls.

Así, según Valls, el problema de la vivienda no es únicamente que el precio de los alquileres hayan aumentado, sino que los salarios no lo hayan hecho a la misma velocidad, y hacer de Barcelona una ciudad atractiva para la inversión y el talento extranjero y la digitalización es positivo, en sus palabras: "Creo que es importante que haya 'expats'", ha defendido.