Telesilla en Vallter - FGC

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Vallter (Girona) ha cerrado definitivamente el telesilla Enric Planella y lo desmantelará, después de que la instalación no haya superado las pruebas de carga y seguridad de este año.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha explicado en un comunicado este viernes que el análisis técnico realizado posteriormente ha mostrado que la reparación es "técnicamente inviable" por la obsolescencia de los materiales.

Este telesilla fue construido en 1978 y es el más antiguo de la estación, y FGC ha recordado que no es uno de los remontadores principales, ya que solo permite volver a la base de la estación a los usuarios de la pista Xalet, que está muy expuesta al viento e históricamente solo se ha abierto el 25% de los años.

La revisión de este año detectó "defectos graves que comprometen el funcionamiento adecuado de sus elementos y, en especial, de los órganos que afectan a la seguridad".

Así, la instalación "no se encuentra en condiciones de ser puesta en servicio" hasta que se corrijan los defectos, algo que no se puede hacer por la inexistencia de recambios.