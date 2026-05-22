Vega (CUP) critica unos Presupuestos hechos "por inercia" que no mejoran la vida de los catalanes

Archivo - La diputada de la CUP, Laure Vega. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha criticado este viernes los Presupuestos de la Generalitat para 2026, que ha asegurado que están hecho "por inercia" y que ha augurado que no servirán para mejorar la vida de los catalanes.

"Govern, ERC y Comuns han hecho lo que se esperaba de ellos, sin mucho entusiasmo fuera de la escenificación", ha dicho en una rueda de prensa después de que la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, haya presentado el proyecto de cuentas para este año

Ha añadido que la CUP esperaba del Govern una propuesta "descaradamente mejor" porque Catalunya necesita mejoras en derechos, educación, sanidad, vivienda, movilidad y soberanía, según ella.

Ha asegurado que el Govern ha presentado unas cuentas "de compromiso para alargar su vida como partida", y ha acusado al Ejecutivo presidido por Salvador Illa de ser un mero árbitro entre los intereses de las élites y los trabajadores.

Preguntada por si la CUP prevé presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, Vega ha respondido que lo decidirán "la semana que viene", y ha insistido en que las cuentas no están a las altura de las demandas y necesidades de Catalunya.