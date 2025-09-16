Vega (CUP) critica que las "primeras declaraciones" de Puigdemont sobre Gaza sean sobre inversiones

Archivo - La diputada de la CUP, Laura Vega, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Aboga por retirar las retribuciones a los expresidentes de la Generalitat

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha calificado de absolutamente vergonzantes las declaraciones del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el veto de Israel al Mobile World Congress.

"Peor que el silencio del expresidente Puigdemont sobre el genocidio en Gaza, es que las primeras declaraciones sean para hablar de inversiones, en vez de que llevamos más de 60.000 muertos", ha dicho este martes en una rueda de prensa desde la Cámara catalana.

Ha considerado muy grave que sea precisamente Puigdemont quien, como persona represaliada, señale los "avances tecnológicos de Israel", porque son los que permitieron que se espiara al movimiento independentista con el programario Pegasus, según ella.

"Creemos que es muy importante que este tipo de declaraciones de un expresidente no sean algo que pueda ocurrir en forma de normalidad", ha expresado.

EMBARGO DE ARMAS

Vega ha criticado que el Gobierno haya pospuesto la adopción del decreto que blinde el embargo de armas a Israel, argumentando que es muy técnico: "Es una vergüenza, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viendo de nuevo cómo es el pueblo el que debe traccionar a este Gobierno, y también al Govern de Catalunya".

También ha advertido que en ningún caso entenderían que en las futuras protestas propalestinas que haya próximamente hubiera detenciones, identificaciones o, textualmente, cualquier tipo de represión: "Lo mínimo es que la acción política no dificulte que el pueblo pueda manifestarse a favor de los derechos a vivir de los palestinos".

VIVIENDA

Sobre la ley de vivienda que limitará los alquileres de temporada en Catalunya, ha dicho que este miércoles se publicarán las enmiendas al texto, y que esperan que se pueda llevar al pleno del Parlament en octubre, y ha advertido sobre eventuales impugnaciones.

"Esperamos que ninguna fuerza que se considere democrática y que le importe que los catalanes digan una y otra vez que la principal problemática del país es la vivienda quiera impugnarla y llevarla al Consejo de Garantías", ha dicho, en referencia implícita a Junts.

También ha criticado el anuncio del Gobierno de ayudas al alquiler con opción a compra de unos 30.000 euros, asegurando que se trata de un traspaso de dinero a personas que ya tienen estoc de vivienda en propiedad, y ha sostenido que medidas como esta se ha demostrado que "no sirven para absolutamente nada más que para traspasar dinero público" a manos privadas.

PERE ARAGONÈS

Preguntada por la decisión del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès de renunciar a su retribución como expresidente para dedicarse al negocio familiar, ha dicho que en la CUP consideran que este tipo de retribuciones se deberían retirar: "No es un trabajo más duro el de los representantes políticos que los trabajos que desarrolla el grueso de la población", ha argumentado.

Además, ha abogado por que los políticos se rebajen los sueldos "a la media del sueldo que tenga el país", porque cree que si se cobra 4 o 5 veces más no se representa a la población de forma correcta.