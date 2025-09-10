Vega (CUP) ve un "ataque político" en la decisión del TSJC sobre el decreto de régimen lingüístico

Archivo - La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha calificado de "ataque político" la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de anular parte del decreto de régimen lingüístico educativo catalán.

Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa desde la Cámara catalana, acompañada por la portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Tània Ros; el portavoz de la Plataforma Pública i en Català (PIEC) y coordinador de la comisión de lengua de la Intersindical, Gerard Furest; el miembro del secretariado nacional de USTEC Joan Ribet Casademunt y la representante de la CGT Laia Estapé.

Vega ha criticado que la sentencia no modifica los artículos que tienen que ver con la composición interna de las escuelas "pero sí tocan la vehicularidad", por lo que ha asegurado que es un ataque frontal contra la misma y contra una inmersión lingüística, que ve en riesgo.

También ha advertido de que esta sentencia es "un preámbulo de lo que queda por venir" y, según ella, un aviso al conjunto del pueblo catalán.

"Estamos viendo que en Catalunya los tribunales son los que están intentando desarrollar las políticas que en el resto de los Países Catalanes van de la mano de PP y Vox", ha criticado, y ha defendido que la CUP siempre se posicionará en contra.

La diputada ha lamentado que, a su parecer, se están enviando diferentes mensajes al pueblo catalán: por una parte, que "la lengua no es suficientemente importante como para ser un derecho garantizado", y también, en sus palabras, que la lengua catalana ya no es un derecho para aquellos que deberían aprenderla en la escuela.

"Lo que están diciendo los tribunales es que el voto de los catalanes no cuenta, que las políticas de los catalanes las decidirán tribunales", ha cargado, además de asegurar que todas las fuerzas que se consideren democráticas se deberían posicionar en contra.

Preguntada por el anuncio de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recurrirá la sentencia del TSJC ha dicho que "es una buena noticia".

"CONTRADICCIÓN" LEGISLATIVA

Furest ha asegurado que esta sentencia del TSJC entra en "contradicción clarísima" con la ley de Educación de Catalunya del año 2009.

"Entendemos que el Estado español es una etnocracia que se dedica a beneficiar los intereses de un determinado grupo cultural y lingüístico", ha dicho, y ha añadido que esta sentencia, a su parecer, abre la puerta a que las escuelas puedan aplicar su criterio a la hora de escoger la lengua que se usa para acoger a alumnos recién llegados.

Ros ha alertado de que los datos de usos lingüísticos "son cada vez más alarmantes", y ha criticado que las medidas impulsadas por instituciones catalanas siempre se encuentren con el freno del sistema judicial.

Por su parte, el representante de USTEC ha pedido a la Generalitat que apoye la defensa del catalán y la representante de CGT ha asegurado que no tienen "ninguna confianza" en que el Govern sea capaz de revertir la situación.