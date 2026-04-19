5 vehículos de la Generalitat recorrerán 200 municipios pequeños para facilitar trámites

BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya implementará a partir de la próxima semana un nuevo servicio de atención ciudadana para facilitar el acceso a trámites y gestiones presenciales en municipios pequeños y rurales de Catalunya: 5 vehículos recorrerán una vez al mes 200 municipios con pocos habitantes, dispersos geográficamente o con limitaciones de movilidad.

La implementación de Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) móviles es una medida en línea con el nuevo modelo de atención ciudadana que está impulsando el Govern en su apuesta por reformar la administración y que contarán con una inversión de 2,4 millones de euros para 2026 y 2027, informa en un comunicado este domingo.

En estas oficinas se podrá solicitar información sobre trámites y servicios y recibir apoyo para la realización de gestiones en línea, darse de alta en sistemas de identificación digital y gestionar citas con la administración.

Las furgonetas, que contarán con un conductor y un agente digital, estarán disponibles para renovar certificados, pedir ayudas y trasladar consultas, con el objetivo de que no se tengan que hacer desplazamientos largos o depender de familiares u otros acompañantes.

5 RUTAS

Estas OAC móviles se trasladaran a estos 200 municipios una vez al mes durante 1 hora y media y 3, habitualmente durante las mañanas, para ayudar en la realización de trámites y gestiones presenciales, y cada uno hará una ruta diferente para equilibrar la cobertura en toda Catalunya.

Uno cubrirá las comarcas de Osona, Maresme, Vallès Oriental (Barcelona), Ripollès, Alt Empordà, Selva, Baix Empordà y Garrotxa (Girona); un segundo el Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça, Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera y Berguedà (Lleida); otro Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d'Urgell, Solsonès, Segarra (Lleida), Bages, Berguedà, Lluçanès y Moianès (Barcelona).

El cuarto hará la ruta en el Alt Penedès, Garraf, Anoia (Barcelona), Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà y Priorat (Tarragona); y el quinto Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre y Terra Alta (Tarragona).

Se han considerado, para decidir las paradas de las OAC moviles, criterios como la edad de la población en estos municipios, que la distancia hasta el consell comarcal más cercano sea de más de 13 kilómetros, y a la OAC presencial más cercana de más de 30 kilómetros, o esté a más de 1 hora y 20 minutos de trayecto, y que en ese municipio se realicen más del 13% de los trámites presencialmente.

PROYECTO PILOTO

El Govern implementa las oficinas de atención al ciudadano móviles después del éxito y la "gran aceptación" de la prueba piloto puesta en marxa en Terres de l'Ebre (Tarragona) a mediados de 2024, que ha atendido sobre todo a personas de más de 65 años.

En algo menos de 2 años ha colaborado en un total de 2.047 gestiones o trámites, relacionadas principalmente con los sistemas de identificación digital, solicitudes de prestaciones y de permisos, subvenciones para renovables o ayudas por la compra de coches eléctricos, entre otras.