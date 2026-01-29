Una veintena de entidades se suman a la concentración del 7 de febrero de usuarios de Rodalies

Entidades y plataformas de usuarios de Rodalies en la Estació de França de Barcelona, donde el 7 de febrero se llevará a cabo una protesta - EUROPA PRESS

Piden un cambio "radical" en la gestión de la inversión de la infraestructura ferroviaria BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de entidades, entre las que se encuentran Òmnium Cultural, Ciemen, UGT, CC.OO. de Catalunya y el Sindicat de Llogateres, se sumarán a la concentración del próximo 7 de febrero convocada esta semana por diversas plataformas de usuarios de Rodalies, en la que pedirán un cambio "radical" en la inversión de la infraestructura ferroviaria.

Así lo han anunciado este jueves la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, y el presidente de la Plataforma pel Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, en una declaración a los medios ante la Estación de França de Barcelona, donde a las 17.00 horas del día 7 se llevará a cabo esta concentración.

De hecho, Ramírez ha augurado que "decenas de entidades" se seguirán sumando a esta protesta, y ha asegurado que mucha gente se ha puesto en contacto con los convocantes para adherirse a ella, por lo que prevén que la concentración será un éxito.

Además de diversas plataformas de usuarios de trenes de diversos puntos de Catalunya, entidades como Unió de Pagesos, Greenpeace, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Ni un pam de terra, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya y la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, entre otras, estarán presentes en la concentración.

"PROBLEMA COLOSAL"

"Hay un problema colosal en la infraestructura ferroviaria de este país, que la gestiona Adif. Pedimos que la gestión se realice de forma transparente, de proximidad y las instituciones catalanas tengan voz y voto", ha indicado el presidente de la PTP.

De hecho, entre sus peticiones, solicitan este cambio en la gestión de la infraestructura para garantizar un servicio ferroviario digno, seguro, accesible y fiable, ya que consideran que la movilidad es un derecho de la ciudadanía y el transporte público es la "herramienta debe garantizar la igualdad de oportunidades".

EL 80% DE USUARIOS SUFRE ANSIEDAD

Por su parte, Gómez ha asegurado que la decisión de escoger Barcelona como punto de encuentro es porque es donde se concentra la mayoría de usuarios que "sufren" las consecuencias de Rodalies, a pesar de reconocer que son conscientes que la movilidad fuera de la capital catalana también está en riesgo, en sus palabras.

"¿Qué más necesitan para ponerse las pilas? Llevamos mucho tiempo en que esto no funciona. Hemos tenido que esperar a que un pobre maquinista se dejara la vida para que reaccionen. Esto no lo volveremos a permitir", ha subrayado la portavoz de Dignitat a les Vies.

Además, ha recordado que un 80% de los usuarios del tren sufre ansiedad, según un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, y ha lamentado conocer situaciones en las que los empresarios prefieren no contratar a personas que se desplazan en tren o estudiantes que modifiquen sus grados universitarios por el mismo problema.

Finalmente, ha criticado que se prioricen "inversiones millonarias" para llevar a cabo la ampliación del Aeropuerto de Barcelona cuando la red ferroviaria no funciona, por lo que ha solicitado un plan de trabajo que deje de maltratar, en sus palabras, al transporte público.