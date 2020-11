Vendrell califica de montaje su detención y Soler ve "delirante" que se le vincule con Rusia

BARCELONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente de ERC Xavier Vendrell ha calificado de montaje su detención este miércoles por presunto desvío de fondos para financiar el proceso independentista, mientras que el empresario Oriol Soler ve "delirante" que se le vincule con el Gobierno ruso en el marco de la misma investigación.

Lo han dicho en una entrevista este sábado en TV3 recogida por Europa Press, después de que esta semana la Guardia Civil les detuviera junto al exdirigente de CiU David Madí y el historiador Josep Lluís Alay en una investigación a personas relacionadas con partidos y organizaciones independentistas y con posibles vínculos con Tsunami Democràtic.

Vendrell ha sostenido que los investigadores "buscan cosas que no son", ha asegurado que él no se ha beneficiado de ningún contrato público mientras ERC ha estado en el Govern y ha añadido que no participó en ninguna decisión sobre el 1-O porque para entonces ya no ocupaba ningún cargo electo.

"No tiene ningún sentido. Yo le puedo asegurar que si no fuera independentista no hubiera dormido en la comisaría de Travessera de Gràcia", y ha sostenido que el objetivo de las detenciones fue dar miedo, en sus palabras.

Por su parte, Soler ha negado que el grupo editorial Som haya malversado subvenciones por valor de tres millones de euros y ha lamentado que no le solicitaran los expedientes que, según él, prueban que la malversación nunca existió.

También ha defendido que Tsunami Democràtic fue una herramienta legítima para llevar a cabo reivindicaciones tras la sentencia del 1-O sin exponerse a sanciones: "No tengo ningún problema en tener relación con el Tsunami, como no tuvieron ningún problema los miles y miles de personas que participaron en las acciones de Tsunami".