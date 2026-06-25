Venezolanos en Barcelona recuerdan a las víctimas del terremoto en una misa

Misa y rosario por Venezuela en el Santuario de Santa Gema, a 25 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La comunidad de Coromotanos en Barcelona ha organizado una misa y rosario por Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en l - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Venezolanos de la comunidad de los Coromotanos en Barcelona-España han celebrado este jueves una misa en Barcelona en recuerdo de las víctimas de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que han sacudido varias partes del país, entre ellas Caracas.

La misa y rosario ha empezado a las 18.00 horas y se ha celebrado en el Santuario Santa Gema de la capital catalana.

Hasta las 20.30 horas de este jueves, se ha informado de la muerte de 188 personas así como de otros 1.520 heridos como consecuencia de los potentes terremotos.