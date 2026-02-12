La ventada causa daños estructurales a centros sanitarios y hospitales de Catalunya

Valla caída por el viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ventada de este jueves ha causado daños estructurales a varios centros sanitarios y hospitales de Catalunya, con desprendimientos, cortes de electricidad y en algunos casos, afectaciones a la actividad asistencial, informa la Conselleria de Salud en un comunicado.

En el recinto del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona ha caído un árbol entre el edificio Mestral y la valla del párking, así como una placa del techo del camino entre dos edificios, que ha llevado al centro a valorar un camino alternativo para los 'transfers' en ambulancia.

En el Hospital de Terrassa (Barcelona) ha caído un árbol en uno de los accesos, ya retirado sin alertar la actividad asistencial, y ha habido afectaciones varias, como desprendimiento de planchas.

Los fuertes vientos han provocado cortes de electricidad en el Institut Català d'Oncologia (ICO) en L'Hospitalet de Llobregat, los CUAP de Castelldefels y Sant Vicenç dels Horts y el Hospital de día y Centro de Salud Mental Infantojuvenil de Gavà, todos en la provincia de Barcelona.

En algunos casos, los cortes han obligado a parar brevemente la actividad asistencial y a habilitar entradas alternativas a los centros.

CONSULTORIOS CERRADOS

El consultorio local Almeda de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha tenido que cerrar por desprendimientos del techo; los de Les Planes y Vallvidrera, en Barcelona ciudad, se han cerrado manteniendo actividad de mínimos en el CAP Sarrià; y el de Pla de l'Avellà de Cabrera de Mar (Barcelona) ha desplazado su actividad asistencial al CAP Vilassar de Mar.

En el Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès (Barcelona), se ha producido la rotura de vidrios de una puerta interna de la parte de oficinas, el desprendimiento de placas solares de la cubierta y la caída del techo de las consultas externas, junto a oncología, por lo que los pacientes de oncología se han trasladado a otro espacio.