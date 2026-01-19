Veolia y Castellar (Barcelona) renuevan el fondo de solidaridad para pagar el recibo del agua

Momento de la firma del convenio. - VEOLIA

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castellar del Vallès (Barcelona), Yolanda Rivera, y el director de Veolia en el Vallès Occidental y el Baix Llobregat (Barcelona), Jordi Lacruz, han firmado la renovación del fondo de solidaridad para ayudar a pagar el recibo del agua a familias en situación de vulnerabilidad, informan en un comunicado conjunto este lunes.

El convenio contempla 4.000 euros que se destinarán a garantizar el servicio de agua a todos los vecinos de la localidad, y han recordado que, desde 2016, se han destinado 48.500 euros a cubrir 571 recibos de 144 familias.

El fondo es aportado por Veolia y comporta la exención del pago de los conceptos de la factura que sean de titularidad de la compañía.

Veolia ha recordado que cuenta con otras dos iniciativas para facilitar el pago del servicio del agua: la tarifa social y los compromisos de pago sin intereses.

Lacruz ha subrayado que el fondo de solidaridad permite que los hogares en situación de vulnerabilidad "tengan acceso a este servicio esencial".