Veolia factura 2.987 millones en España y Portugal en 2025, un 4,9% más

La matriz gana 1.643 millones (+9,1%) e ingresa 44.396 millones (+2,8%)

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Veolia cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 2.987 millones de euros, un 4,9% interanual más en términos comparables, impulsado por el "fuerte rendimiento" del segmento Agua, informa en un comunicado este jueves.

El grupo matriz cerró el año con un beneficio neto de 1.643 millones de euros, un 9,1% más, mientras que los ingresos alcanzaron los 44.396 millones, un 2,8% más, y el Ebitda fue de 7.050 millones, un 6,3% más.

La empresa ha explicado que el buen comportamiento del segmento Agua fue gracias a una revisión tarifaria favorable y a un incremento del consumo, ya que el fin de la sequía provocó un incremento del 2,8% en el volumen.

Por otro lado, ha señalado que las actividades Energía también contribuyeron a este crecimiento mediante la adjudicación de nuevos contratos y la finalización de obras de proyectos.

La ceo del grupo, Estelle Brachlianoff, ha explicado que 2025 fue "realmente un año clave" con el cierre de la integración de Suez, y ha celebrado los resultados, que ha calificado de extraordinarios.

La ceo adjunta de Finanzas y Compras, Emmanuelle Menning, ha añadido que los resultados de 2025 superaron las expectativas, y ha señalado que la empresa inicia 2026 "en buenas condiciones, perfectamente lanzada para otro año de sólido crecimiento" de los resultados.

El consejo de administración del Grupo ha propuesto incrementar el dividendo a 1,5 euros por acción con cargo al ejercicio 2025, que se pagará a partir del próximo 13 de mayo.

PLAN GREENUP

La empresa ha explicado que la ejecución del plan GreenUp, que combina resiliencia y crecimiento, superó las propias expectativas del Grupo "en términos de crecimiento, rendimiento y transformación estratégica".

Ha señalado que el perfil internacional de la empresa se ha reforzado "con un mayor crecimiento fuera de Francia", especialmente en Américas, Asia-Pacífico y Oriente Medio, que han aumentado las ventas en un 4,1%.

Asimismo, las actividades 'booster', que incluyen tecnologías del agua, residuos peligrosos y bioenergías, aumentaron un 4,3%, mientras que las 'strongholds' --agua municipal, residuos sólidos y calefacción urbana-- crecieron un 2,2%.

El Grupo ha destacado la "fuerte mejora" en la rentabilidad y la creación de valor, con un incremento del 11,8% en el resultado neto corriente atribuible al grupo entre 2023 y 2025.

OBJETIVOS PARA 2026

Veolia ha explicado que en 2026 tiene como objetivo mantener un crecimiento orgánico sólido y continuado de los ingresos --excluyendo los precios de la energía--.

Además, prevé un crecimiento orgánico del Ebitda de entre el 5% y el 6%, y un aumento del resultado neto corriente atribuible al Grupo de un mínimo del 8%.

También un crecimiento del beneficio por acción en línea con el del resultado neto, así como un aumento del dividendo también en línea con el resultado neto, y que la ratio de apalancamiento sea "igual o inferior a 3 veces excluyendo la adquisición de Clean Earth.

La empresa ha señalado que, a cierre de 2025, la ratio de endeudamiento era de 2,79 veces, y que la deuda financiera neta era de 19.657 millones de euros, con un flujo de caja libre neto de 1.178 millones.