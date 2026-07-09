Veolia insta a impulsar en España la revalorización de residuos para cumplir la normativa europea

Archivo - Planta de revalorización energética de Veolia en Leeds (Reino Unido) - VEOLIA - Archivo

La planta de Leeds (Reino Unido) revaloriza 214.000 toneladas de residuos al año

LEEDS (REINO UNIDO), 9 (EUROPA PRESS)

Veolia ha apremiado a las administraciones españolas a impulsar la revalorización de residuos para cumplir la normativa europea, que marca que la revalorización debe ser el destino del 25% al 35% de los residuos en 2035, han explicado fuentes de la empresa en una visita a la planta de revalorización de la empresa en Leeds (Reino Unido).

En España hay 11 plantas de revalorización de residuos que dan salida a alrededor del 11% de la basura que se genera, por lo que las mismas fuentes han estimado que se deben construir entre 15 y 25 plantas de este tipo para alcanzar los porcentajes que marca la Unión Europea.

Han explicado que los residuos son competencia municipal, pero que la inversión necesaria para construir estas plantas y el volumen de residuos que deben recibir para funcionar hacen que el impulso deba ser mancomunado o impulsado por las comunidades autónomas, ya que solo las mayores ciudades generan suficiente basura para una sola planta.

La instalación de Leeds recibe la basura de 370.000 viviendas de la ciudad y procesa 214 toneladas anuales, con las que genera electricidad para abastecer a 22.000 hogares, además de generar calor para las redes de calefacción de la zona.

Este tipo de infraestructuras se nutre de los residuos que no se pueden reciclar de ningún modo, los quema a más de 850 grados centígrados para lograr calor y electricidad, y permite reutilizar las 450.000 toneladas anuales de cenizas para otras industrias, como la fabricación de asfalto.

Los gases generados son filtrados en su totalidad con el uso de carbón activo y cal, por lo que las emisiones a la atmósfera se limitan a vapor de agua, y tampoco se generan olores que puedan afectar a los alrededores de la planta, que, en el caso de Leeds, está situada junto al casco urbano.

ALTERNATIVA A LOS VERTEDEROS

Las fuentes de la empresa han afirmado que este tipo de infraestructuras son una alternativa a los vertederos --ya que usan los residuos que acabarían en uno-- y que aprovechan el potencial energético que queda en estos materiales.

En todo caso, alertan de que las plantas de este tipo que están operativas en España tienen una edad cercana a los 30 años, por lo que sería necesaria una actualización de la tecnología que utilizan.

Preguntadas por la escasez de suelo que puede haber en algunas zonas como el área metropolitana de Barcelona, estas fuentes han explicado que se trata de instalaciones industriales cuyo tamaño "no es un problema".

COMUNIDADES LOCALES

Ante las voces que critican este tipo de plantas antes de que se construyan, Veolia ha destacado el trabajo que hace para informar y explicar los beneficios de estas infraestructuras.

Esta transparencia se mantiene cuando los centros ya están en funcionamiento, con visitas tanto de escolares como de vecinos (la planta de Leeds ha recibido 20.000 visitas en sus 10 años de vida, de las que 2.000 han sido escolares).

Fuentes de la planta han explicado que estas visitas de escolares también sirven para modificar los residuos que reciben, ya que los menores impulsan el reciclaje en sus hogares.