Vera adquiere Megatel para reforzar su presencia en las comarcas gerundenses

GIRONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La operadora de telecomunicaciones Vera ha anunciado la adquisición de Megatel, "operador de referencia" en las comarcas de Girona, según ha informado en un comunicado este miércoles.

Se trata de una operación con la que la compañía pretende consolidar su presencia en esa provincia y "apostar por la vinculación con el territorio y el desarrollo local".

"La incorporación de Megatel es un paso decidido hacia ser el operador de referencia en la provincia de Girona, superando los 30.000 clientes en esta demarcación", ha destacado el director general de Vera, Jordi Compte.

Con este movimiento, Vera prevé alcanzar los 40 millones de euros de facturación en 2025, lo que representaría un crecimiento superior al 20% desde su fundación en 2023.

La integración de Megatel permitirá a Vera fortalecer su cuota de mercado en Girona e incrementar el peso de la compañía en el conjunto de Catalunya, donde actualmente da servicio a más de 57.000 clientes residenciales y 4.500 empresas.