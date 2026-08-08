Vera (Unicef) asegura que "faltan menores por registrar" en Ceuta y pide analizar caso por caso

Cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria de profesionales del INGESA y voluntarios de Cruz Roja, en la playa del Trampolín, a 7 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y volu - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, asegura que aunque ya hay 1.300 menores extranjeros no acompañados registrados e incorporados al sistema de acogida en Ceuta, "faltan todavía menores por registrar", y pide tanto al Gobierno español como al marroquí que analicen uno por uno cada caso.
"No puede haber ningún tipo de retorno que sea automático o sin las debidas garantías. Hace falta saber si hay algún riesgo de trata, algún tipo de discapacidad, y en caso de que se encuentre que hay esa posibilidad hay que entrar en contacto caso a caso con las autoridades marroquíes para que haya garantía de que la reunificación familiar se hace en un entorno protector", ha dicho en una entrevista este sábado de 3Cat, recogida por Europa Press.
Insiste en que hace falta que se acelere todo el proceso para ese registro, para la identificación caso a caso, "y a partir de ahí que se pueda hacer un análisis de la vulnerabilidad de cada situación para ver si hay posibilidad de reunificación familiar o, si no, hay que entrar en ese camino de reubicación en otras comunidades autónomas".
Vera recuerda que había casi 1.000 menores en el sistema de protección antes del pasado jueves, cuando se produjo la llegada de migrantes; y, más allá de los 1.300 menores que ya han sido registrados, asegura que "hay otros que se sabe que están escondidos, que están en otros lugares y que deben ir saliendo y que por supuesto deben ser registrados".
Apunta que, según las asociaciones y organizaciones locales en Ceuta hay "muchos más" y, aunque no cree que se llegue a la cifra de 4.000 --como dice que se ha ido comentando los últimos días--, sí que afirma que son más de 1.300 los menores llegados a Ceuta.