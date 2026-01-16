Verge (ERC) dejará su escaño en el Parlament y volverá a la vida académica y activista

Archivo - La exconsellera de Igualdad y Feminismos del Govern y diputada de ERC, Tània Verge, en el Parlament - PARLAMENT - Archivo

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de ERC en el Parlament y exconsellera de Feminismos en el Govern de Pere Aragonès, Tània Verge, ha anunciado que a finales de mes dejará su escaño en la Cámara catalana y volverá a la vida académica y activista.

En una entrevista este viernes en Ràdio 4 y La2 recogida por Europa Press, ha explicado que aceptó ser diputada porque creía que había una serie de iniciativas que no había podido culminar durante el Govern de ERC, que finalizó con un adelanto electoral.

Ha detallado que quedaban por culminar dos anteproyectos de ley redactados desde su departamento, el primero es una ley contra el racismo, que ha lamentado que el Govern les ha dicho que "la deja en un cajón".

La otra iniciativa es el anteproyecto de ley trans, que ha celebrado que se ha podido incluir "de manera íntegra" en la nueva Ley LGTBI que se aprobó en el último pleno de diciembre.

"Yo siempre había entendido mi paso por la política como un viaje de ida y vuelta", ha sostenido Verge, que ha añadido que no se va de la política decepcionada, sino contenta de poder cerrar lo que inició desde el Govern, pese a no haber podido aprobar la ley contra el racismo, que seguirá reivindicando desde fuera, ha añadido.

La siguiente en la lista de ERC por Barcelona y que sustituiría a Verge es Alba Camps, que ya fue diputada en el Parlament en la pasada legislatura y también fue la candidata a secretaria general del partido con Nova Esquerra Nacional (NEN) y es crítica con la actual dirección de Oriol Junqueras.