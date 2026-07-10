Vergés defiende el "criterio sanitario" en la vacunación por edad en el covid de la estrategia estatal

La exconsellera de Salud, Alba Vergés, y su abogado Mariano Bergés, a su llegada a la Audiencia de Barcelona, a 1 de julio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Salud de la Generalitat durante la pandemia de covid, Alba Vergés, ha defendido que la decisión de priorizar la vacunación en la franja de 55-65 años era el "criterio sanitario", siguiendo las pautas que marcaba la estrategia estatal de vacunación.

Lo ha dicho este viernes durante su declaración como acusada en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona por la presunta paralización de la vacunación de covid a policías y guardia civiles destinados a Catalunya en 2021.

Vergés, que no ha respondido a las acusaciones particulares, ha dicho que "nunca" dio orden de paralizar la vacunación a los colectivos esenciales, y ha recordado que el 12 de marzo hubo una alerta de un lote concreto de Astrazeneca, que el Ministerio de Sanidad ordenó la paralización hasta nuevo aviso de la vacunación con ésta porque se están estudiando unos efectos adversos a nivel europeo y se suspende a partir del 16 de marzo.

Tras una decisión del 22 de marzo del consejo interterritorial se decide reanudarla y se vuelve a vacunar el 24, con la cohorte de 55-65 años como prioritaria, compatibilizando la población general y los colectivos esenciales, en un momento que se disponía de 100.000 dosis en Catalunya --la franja de 55-65 años era de un millón de personas--.

Ha dicho que desde el primer momento que pueden volver a vacunar con Astrazeneca llaman siguiendo los criterios de la estrategia estatal conocidos y compartidos por todos, teniendo en cuenta los criterios de edad y las vacunas disponibles, en un momento que las vacunas de Pfizer y Moderna eran para mayores de 80 años.

"VACUNARLOS A TODOS"

"Nuestra intención era vacunarlos a todos", ha asegurado Vergés, añadiendo que en ningún momento el departamento ni el Consejo Interterritorial de Salud querían no administrar a los colectivos esenciales sino compatibilizarla también con la de población general.

"Siempre se quiso vacunar a todo el mundo lo antes posible", ha dicho Vergés, quien ha recordado que el inicio de la vacunación fue un cambio de paradigma a la hora de encarar la pandemia de coronavirus.

MARC RAMENTOL

El director general de Salud de la Generalitat durante la pandemia, Marc Ramentol, ha afirmado en su declaración que no tenían competencias para revisar los criterios emanados de la estrategia estatal de vacunación: "No innovamos" en la toma de decisiones ni se discriminó a colectivos, ha dicho.

Ha asegurado que pusieron "facilidades" en la vacunación a policías y guardiaciviles aceptando el modelo que proponían, que tuvo unos costes logísticos y organizativos, y que antes del parón por la alerta del lote de Astrazeneca se habían vacunado unos 200 efectivos.

Ramentol ha dicho que poco después de la decisión del 22 de marzo de retomar la vacunación se enviaron SMS a personas de entre 60 y 65 años para su vacunación con Astrazeneca: unas 14.000 de los colectivos esenciales y 200.000 a población general.