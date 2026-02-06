Vergés (Junts) afirma que los agricultores se manifiestan en Barcelona "con toda la razón"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, en una rueda de prensa desde el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha afirmado que las manifestaciones de los agricultores de Revolta Pagesa este viernes en Barcelona tienen "toda la razón" y están absolutamente justificadas, por los supuestos incumplimientos del Govern con ellos.

"Está absolutamente justificado que los agricultores, desde diferentes puntos de Catalunya, vuelvan a venir a Barcelona. Además, lo hacen con respeto, no colapsando el país, y tienen todo su derecho a venir a Barcelona, ??manifestarse y gritar fuerte contra esta gestión del Govern socialista, que no está atendiendo bien ninguna de las carpetas", ha dicho en una rueda de prensa desde el Parlament.

Vergés ha sostenido que el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat "no está haciendo una buena gestión" de los temas que son de su responsabilidad, como posicionarse en la línea adecuada contra el tratado de Mercosur, en sus palabras.

También ha criticado los supuestos incumplimientos del conseller, Òscar Ordeig, del acuerdo con los agricultores para reducir el exceso de burocracia y la gestión de la crisis de la peste porcina africana (PPA), de la cual no se habla, ha dicho, por la crisis de Rodalies.

"Está causando un agravio muy grande para toda la industria agroalimentaria, para los agricultores. Se ha enquistado esta crisis, no se acaba de resolver en modo alguno y, por tanto, aquí tampoco hay ni la gestión ni las explicaciones correspondientes", ha sostenido.

"COLAPSO CONSTANTE"

Vergés ha enmarcado las protestas de los agricultores en un "colapso constante de país" por las huelgas anunciadas también por los docentes y los médicos, sumadas a la crisis de Rodalies.

"El próximo miércoles tenemos a los maestros y docentes en huelga, el siguiente lunes volvemos a tener a los médicos. Estamos frente a un colapso constante de país. De un país que tiene a la gente cabreada, y eso sólo tiene un nombre, sólo tiene un culpable: el PSC", ha zanjado.