Vergés (Junts) reclama la dimisión de Puente y Paneque tras el desprendimiento en la R1 de Rodalies

Archivo - El diputado de Junts, Salvador Vergés, durante una sesión plenaria, en el Parlament, a 25 de marzo de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras el desprendimiento en la R1 de Rodalies este viernes: "¿Cuántos cortes de vía más hacen falta para que dimitan el ministro y la consellera?".

Así se ha expresado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press después de que un desprendimiento de rocas haya obligado a cortar la circulación de la línea R1 de Rodalies entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona).

"No es mala suerte, es pura estadística. Y así seguirá, lamentablemente", ha agregado el portavoz, que ha exigido el traspaso de Rodalies a la Generalitat al 100% ya, en sus palabras.

Asimismo, ha criticado que, "cuanto menos se invierte y menos se mantiene una infraestructura, más incidencias se producen".

"Y, cuantas más incidencias, más probable es que haya tragedias. La incompetencia socialista y la dependencia española ponen en riesgo la vida de los catalanes", ha concluido.