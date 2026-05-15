Vergés (Junts) reclama inversiones en Rodalies y no "promesas de cara al 2040" como el tren orbital

Archivo - El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, durante una rueda de prensa, en Jean Carrère Space, a 6 de mayo de 2024, en Argelès, Rosellón (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado este viernes priorizar inversiones en la red de Rodalies antes de impulsar "promesas de cara al 2040" como la línea orbital ferroviaria anunciada para lograr un acuerdo de Presupuestos entre PSC y ERC.

"Más que trenes orbitales, lo que necesitamos son trenes funcionales, trenes que realmente funcionen", ha destacado en declaraciones a la prensa en Lleida, donde ha lamentado que el debate sobre infraestructuras se centre en el área metropolitana y no aborde las necesidades del conjunto de Catalunya.

También ha acusado a los republicanos de "pasar de la línea roja del IRPF para aprobar los Presupuestos a la línea orbital".