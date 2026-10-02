Vetusta Morla abre en el Palau Sant Jordi de Barcelona su 'Gira de vuelta'

Concierto de Vetusta Morla en el Palau Sant Jordi de Barcelona - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Vetusta Morla ha abierto este viernes en el Palau Sant Jordi de Barcelona su 'Gira de vuelta', que recorrerá siete ciudades españolas durante los meses de octubre y noviembre.

El grupo publicó en septiembre 'Si vuelves', el primer adelanto de su próximo álbum, con el que la banda inicia una nueva etapa después de su disco 'Figurantes', publicado hace tres años.

La banda ha explicado que a principios de este 2026 sus seis integrantes volvieron a reunirse en el local de ensayo para tocar y componer juntos nuevas canciones durante más de siete meses.

Barcelona será la primera de las paradas de su 'Gira de vuelta' que constará en este otoño de 2026 de diez conciertos en siete ciudades.

Tras su paso por la capital catalana, Vetusta Morla tocará en Valencia (9 de octubre), Pamplona (24 de octubre), Málaga (31 de octubre), A Coruña (6 y 7 de noviembre), Sevilla (14 de noviembre) y Madrid (19, 20 y 21 de noviembre).