Víctor del Árbol cierra su trilogía del sicario sin nombre: "Quien investiga mejor es un escritor"

El escritor Víctor del Árbol antes del encuentro con periodistas este martes en Barcelona - EUROPA PRESS

Con este libro deja la novela negra y dará "más fuerza a la palabra" en próximos proyectos

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) - El escritor Víctor del Árbol ha cerrado su trilogía del sicario sin nombre con la novela 'Las buenas intenciones' (Destino), que se publica este miércoles 21 de enero, un relato sobre la redención que aborda temas como el crimen organizado, la especulación inmobiliaria y la iglesia: "Quien investiga mejor es un escritor".

Lo ha dicho en un encuentro con periodistas este martes en Barcelona, en el que ha señalado que un escritor, a través de la ficción, puede ir más allá: "Los escritores tenemos la gracia de la pausa, de la reflexión. Por eso muchas veces parecemos visionarios. Y no es porque anticipemos el futuro, es porque nos fijamos en los detalles y tenemos la capacidad de poder reflexionar sobre ello".

En esta novela, tras tres años oculto, el sicario sin nombre ha encontrado algo parecido a la paz en una casa frente al mar en Italia junto a Clara Fité, pero la muerte de un viejo aliado lo obliga a aceptar un último encargo, que implica "cerrar una cuenta pendiente con tres nombres en una lista".

Por otro lado, de manera paralela, se presenta la trama de Clara Fité, una periodista que, tras pasar tiempo retirada de la primera línea, "necesita volver a su antiguo oficio, única vía de escape para olvidar al sicario", investigando la desaparición de dos hermanos en 1992 --historia basada en unos hechos reales de los 80 en Italia--.

LA REDENCIÓN

Del Árbol afirma que su intención es mostrar al lector la evolución del personaje del sicario, desde el principio hasta el final, y cómo las circunstancias van haciendo cambiar a alguien, "también en la perspectiva del lector", que cree que acaba empatizando con este personaje.

Preguntado por qué le faltaba cerrar al sicario en esta tercera novela, asegura que en ella este personaje hace un intento de redimirse: "Al final de su vida se da cuenta de que no ha tenido un propósito real, de tener sentimientos profundos, no ha vivido lo que podría haber vivido"

"Descubrimos un sueño oculto, que puede parecer muy banal. Él siempre ha soñado con ser ganadero, reconciliarse con su familia, y aquí le surge la oportunidad de hacerlo, pero primero debe rendir cuentas con su pasado", añade.

CRIPTOMONEDAS Y CONSTRUCCIÓN

En la novela, Víctor del Árbol aborda temas de actualidad, como las criptomonedas, con las que quería reflejar una realidad que existe, que es el flujo de la economía sumergida, y asegura que él se centra en la construcción "como lavadora de blanqueo de dinero".

"La criptomoneda es un material que refleja muy bien esto, la opacidad. Es decir, nadie te pregunta de dónde viene tu dinero, lo que importa es a dónde va ese dinero, qué flujo tiene, y el sicario esto lo comprende perfectamente y decide utilizarlo a su favor", explica.

Señala que el punto de conexión de todos los personajes que aparecen es la especulación inmobiliaria a través de la Iglesia: "Se descubre un retablo del siglo XIII en una pequeña ermita y a partir de ahí se genera toda una simbiosis de intereses económicos, y la gente que está siempre atenta a poder blanquear ese dinero que tiene en criptomonedas ve una oportunidad".

DEJAR LA NOVELA NEGRA "APARCADA"

Acabada esta trilogía, asegura, en sus palabras, que ahora se quiere ir a otro mundo totalmente distinto: "Voy a dejar de momento la novela negra definitivamente aparcada, porque creo sinceramente que si quieres llegar a ser un escritor importante, en el sentido de dejar una huella, tienes que explorar todas tus posibilidades. Y a mí ahora me apetece explorar estos territorios".

Del Árbol --que ha avanzado que será este año el presidente del jurado español del premio literario francés Goncourt-- se define como un observador de la realidad, por lo que defiende que su próximo libro también se inspirará en otra historia real pero dándole "más fuerza a la palabra".