El Vida Festival 2026 reúne a 32.000 personas en 3 días en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Concierto en el Vida Festival 2026 - VIDA FESTIVAL

BARCELONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Vida Festival 20206 ha reunido en sus 3 jornadas a unas 32.000 personas en la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha informado este domingo la organización en un comunicado.

La edición de este año, que ha sido la duodécima, ha contado con las actuaciones de Guitarricadelafuente, Yerai Cortés, Amaia, Barry B, El Petit de Cal Eril, Fatboy Slim, Nu Genea, Maria Jaume, Lia Kali y La Ludwig Band.

Por otro lado, la organización ha anunciado que la edición de 2027 se celebrará en los días 1, 2 y 3 de julio, con el dúo estadounidense Chinese American Bear como los primeros confirmados.