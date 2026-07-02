El Vida Festival (Barcelona) abre este jueves una edición con Fatboy Slim y Guitarricadelafuente

Archivo - Guitarricadelafuente en una foto de archivo de Europa Press. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Vida Festival 2026 arranca este jueves en la Masia d'en Cabanyes, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en una edición que cuenta con Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Ralphie Choo, Lia Kali, Amaia, Yerai Cortés y Lewis Ofman, entre otros, como cabezas de cartel.

La programación, que se extenderá hasta el sábado, comenzará a las 17.30 horas del jueves con actuaciones de los catalanes Maig y Triquell y la mallorquina Maria Jaume, seguidos del concierto inaugural en el escenario principal de El Petit de Cal Eril en formato especial, bajo el nombre 'El Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica'.

Los nombres destacados de la jornada incluyen a Ralphie Choo, que ofrecerá su pop urbano de vanguardia, como también lo hará Barry B con mayor influencia rock y dance; la banda británica Saint Étienne; la cantante quebequesa Charlotte Cardin y los madrileños Alcalá Norte.

VIERNES Y SÁBADO

El viernes podrán verse conciertos de la barcelonesa Lia Kali; el folk-pop de Guitarricadelafuente; el francés LewisOfMan con su pop electrónico y los italianos Nu Genea, en formato 'live band', con su funk-jazz-dance mediterráneo, así como el post-punk de Shame y Depresión Sonora y el indie rock de Mujeres.

El sábado por la mañana, el club La Daurada de Vilanova i la Geltrú acogerá actuaciones en pequeño formato de Fátima Ferdinand, Me and the Bees, Lecocq y Playgrxund, y por la tarde, de vuelta al recinto de Masia d'en Cabanyes, actuarán Aldous Harding, Yerai Cortés, Cupido, Amaia, Maria Arnal y La Paloma, entre otros.

El festival cerrará con una sesión de uno de sus cabezas de cartel, el DJ británico Fatboy Slim, que pinchará desde las 02.15 horas de la madrugada hasta pasadas las 4.

ELECTRÓNICA Y MÚSICA EN CATALÁN

En paralelo a todos estos conciertos, a lo largo de los 3 días, los escenarios VidaClub y El Vaixell acogerán sesiones música electrónica de Cassius, Meritxell de Soto, Yung Prado, Dajor y Myd, entre otros.

El festival contará con presencia destacada del catalán: además de Maig, Triquell y Maria Jaume, podrán verse actuaciones de Al·lèrgiques al Pol·len, Dan Peralbo i el Comboi, Fades, Remei de Ca La Fresca, Greta, La Ludwig Band y Ferran Palau.