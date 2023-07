Vidal (comuns) acusa a Feijóo de mentir con las pensiones: "Nos debe tomar por estúpidos"

Acusa al PP de asumir "todas las 'machistadas', 'racistadas' y 'clasistadas" de Vox

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem al Congreso por Barcelona, Aina Vidal, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir con las pensiones al decir que cuando gobernaba el PP las revalorizaron conforme al IPC: "Nos deben tomar por estúpidos y pensar que no tenemos memoria".

Así se ha pronunciado en un acto de Sumar-En Comú Podem 'A favor de los derechos laborales' en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), junto con la número 6 al Congreso por Barcelona y coordinadora nacional de los comuns, Candela López; el portavoz de los comuns y concejal de Sabadell (Barcelona), Joan Mena, y el diputado del Parlament Joan Carles Gallego.

Vidal ha asegurado que en 2012 y 2013 las pensiones subieron un 1% y en 2015 y 2017, un 0,25%, según sus datos, y ha recordado la carta que el Gobierno de Mariano Rajoy envió a los pensionistas para comunicarles la subida del 0,25%.

"Este personaje pretende ser presidente del país sin haber explicado ni una verdad, ni una propuesta", y ha insistido en que Feijóo lleva toda la campaña electoral mintiendo --ha dicho textualmente--, tras lo que ha instado al líder de los populares a estudiar y saber qué ha votado su partido en las votaciones del Congreso.

"UN PP RENEGADO"

Ha asegurado que el PP actual no es el del Gobierno de Mariano Rajoy, sino que es peor porque "es un PP renegado, poniendo alfombras rojas a la extrema derecha y asumiendo todas las 'machistadas', 'racistadas' y 'clasistadas" de Vox.

"Se mueven fuera de la Constitución. Lo único de español que tienen es la banderita que llevan en el brazo", ha criticado la candidata de los comuns, que ha recordado los pacto del PP con Vox en los gobiernos autonómicos de Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura.

Ha tachado de amenaza a Vox, pero ha defendido que esta campaña electoral "no va de ellos, que pretenden ser el centro de la campaña y marcar la campaña con su agenda completamente pirada", sino que considera que se trata de los derechos de los trabajadores, del trabajo digno y salarios mejores.

SUBIR EL SMI AUTOMÁTICAMENTE

Vidal ha asegurado que las empresas se están "enriqueciendo de forma pornográfica", por lo que se ha comprometido a mantener de manera permanente los impuestos a las eléctricas y a las grandes fortunas y también ha propuesto que el Salario Mínimo Profesional (SMI) se suba de forma automática.

Ha apostado por establecer un mecanismo automático para subir el SMI y "que no dependa de los gobiernos de turno", y ha explicado que se subiría en función de la carta europea, ya que considera que el salario mínimo deber ser el 60% del salario medio.

JOAN MENA

Por su parte, Mena también ha acusado a Feijóo de mentir sobre las pensiones, al decir en una entrevista en TVE que el último Gobierno del PP revalorizó las pensiones conforme al IPC: "No hay ni un día sin una mentira del señor Feijóo. No podemos permitir que un mentiroso compulsivo se acabe convirtiendo en presidente de España".

El portavoz de los comuns ha asegurado que a Feijóo "no le ha desmentido la periodista, sino el BOE", y ha asegurado que no sabe si el líder de los populares no recuerda lo que han votado en el Congreso en esta legislatura o si le da vergüenza que el PP haya votado contra la reforma laboral, los ertes y la actualización de las pensiones.

También ha criticado que la número dos al Congreso por Madrid y diputada de Vox, María Ruíz, haya calificado de enferma crónica a la portavoz de feminismos de Sumar, Elisabeth Duval, por ser una mujer trans, a lo que ha replicado que "aquí la única enfermedad que hay es la transfobia, la homofobia y la LGTBIfobia del PP y de Vox".